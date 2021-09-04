Wolff: "Vries'in Formula 1'e geçmesini engellemem"

2019'da Formula 2'de şampiyon olan de Vries, beklenmedik bir kararla Formula 1 padoğunda kalmak yerine Mercedes ile Formula E'ye geçmişti.

Vries, 2020-21 Formula E şampiyonu oldu ve Hollandalı pilotun adı 2022 için Williams F1 takımıyla anılıyor.

Wolff, Formula E'deki yeni şampiyona öncesinde bu aşamada tabii ki de Vries'i kaybetmek istemediklerini ancak Formula 1'de bir koltuk bulmaları halinde ona engel olmayacaklarını söyledi.

Wolff, "Öncelikle Nyck, Formula E'de Mercedes pilotu ve o Formula E Dünya Şampiyonu oldu ve bizim Dünya Şampiyonu olmamıza yardımcı oldu. O, takımın aşırı derecede önemli bir parçası."

"2019'da F2 şampiyonluğunu kazanmasının ardından 'Fabrika takımına katılmak istiyorum, bu yüzden Formula 1'de arkalarda mücadele etmektense Formula E'de Mercedes'e katılıyorum' kararına hayran kaldım."

"Artık insanlar onun yeteneklerini fark ettiler, bu yüzden bazı görüşmeler oluyor. Ancak bizim için önemli olan, onun aile içerisinde kalması."

"Şu aşamada bir başka Formula E şampiyonası öncesinde gerçekten onu kaybetmek istemem ancak onun Formula 1'e girmesini de engellemem." dedi.

De Vries, uzun yıllardır Formula E'de yarışmasının dışında Mercedes'in yedek pilotu oldu ve Avrupa Le Mans ile Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda paralel bir şekilde yarışmayı sürdürdü.