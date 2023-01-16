Wolff: "Vowles'un Williams'a geçişi herkes için faydalı olacak"
Mercedes patronu Toto Wolff, strateji şefi James Vowles'un Williams patronu olmasının, herkese fayda getirebileceği görüşünde.
Mercedes'in önemli isimleri arasında görülen James Vowles, 2023 sezonu öncesinde Williams'ın yeni takım patronu oldu.
Vowles'un yeni sezonda Williams'ın başına geçecek olması, Mercedes için bir kayıp olsa da, Williams için bir artı olacak.
Toto Wolff da tam olarak böyle düşünüyor ve aynı zamanda Formula 1'in tamamının bundan pozitif etkileneceğini söylüyor.
Wolff, "James'in Williams'a geçişi Formula 1'in geneli için çok olumlu çünkü o egosuyla hareket etmiyor, rasyonel ve ne istediğini biliyor."
"Williams organizasyonu ve Formula 1'in gitmesi gereken yön için iyi olacak, bu yüzden James'in ayrılıp takım patronu olmasının olumsuzluktan ziyade olumlu olduğunu düşünüyorum."
"Onunla uzun yıllar yakın çalıştıktan sonra kendisini özleyeceğiz."
"Her şeyden önce, ikimiz arasında güçlü bir bağ vardı. Yarışlarda zor kararlar vermek söz konusu olduğunda kafa kafa verdik ve neredeyse hiç anlaşmazlığa düşmedik."
"James uçağı uçuran isimdi ve ben de onun ortağı olmaya çalıştım."
"Kişisel ve profesyonel anlamda kesinlikle büyük bir kayıp olacak hak ettiği şey tam olarak bu. En yükseğe ulaşmaya çalışan birini durduramazsınız."
"Bunu kabul etmek zorundasınız."
"Fakat bir noktada bunun olacağını biliyorduk ve planlamamızı buna göre yaptık." dedi.
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