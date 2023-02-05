Wolff: "Vowles'un Williams'a geçeceğini hiç düşünmemiştim"
Mercedes CEO'su Toto Wolff, James Vowles'un ayrılışının beklenmedik olduğunu kabul etti fakat böyle bir role geçmesinin kendisini şaşırtmadığını dile getirdi.
2023 sezonu için 20 F1 koltuğunun tamamı kış tatili başlamadan önce dolduruldu fakat bu, kışın bazı değişimler yaşanmasına engel değildi. Sadece bu söylentiler ya da değişiklikler pilot tarafında değil, takım patronları tarafında oldu.
İlk fitil Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun ayrılığıyla ateşlendi. Yerine Frederic Vasseur geçerken, ondan boşalan Sauber koltuğuna Alessandro Alunni Bravi geçti. Ayrıca McLaren takım patronu Andreas Seidl da Sauber Grup CEO'su oldu.
McLaren'da Seidl'ın yerini Andrea Stella adı. Son olarak, Williams sürpriz şekilde Jost Capito ile yollarını ayırdı ve yerine Mercedes'in baş stratejisti James Vowles geçti.
Vowles son 20 yılını, 2010 yılından bu yana Mercedes adını taşıyan takımla geçirdi. Bu süre zarfında strateji şefliğine kadar yükselen Vowles, artık griddeki 10 takım patronundan birisi olacak.
Eski Mercedes baş stratejistinin takım patronu olarak görev alması Toto Wolff için sürpriz olmadı ancak bunun yaşandığı an, kendisini epey şaşırttı.
Speedweek'e konuşan Wolff, "Elbette [bunun zamanlaması] oldukça sürpriz oldu."
"Aklında hep bu hedef olan biriydi ama benim varlığım, bizimle böyle bir adım atmasını engelliyorduk."
"James çok zeki ve mantıklı bir insan. Dolayısıyla [onun önünü açmak adına] sözleşmesini feshettik."
"Gelecekte Williams'ta onun gibi birinin olması, tüm Formula 1'in geneli için iyi olacak." dedi.
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