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Formula 1 İtalya GP

Wolff, Vowles'u eleştirdi: "Schumacher'le ilgili yorumuna gerek yoktu"

Mercedes Formula 1 takım patronu Toto Wolff, Williams'tan James Vowles'ın Mick Schumacher'e yönelik açık sözlülüğüne “gerek olmadığını” söyledi.

Ezel Tan
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Mercedes'in yedek pilotu Schumacher, tıpkı Red Bull'un yedek pilotu Liam Lawson gibi bu hafta sonu yapılacak İtalya Grand Prix'sinde Williams ile yarışmaya aday birkaç adaydan birisiydi.

Ancak Lawson'ın Red Bull'daki durumunun karmaşık olması nedeniyle Vowles'un tercihi Schumacher'i almak ya da kendi yedek pilotu Franco Colapinto'yu direksiyona geçirmekti.

Vowles 21 yaşındaki çaylak Colapinto'yu desteklemeye karar verdi çünkü Arjantinli pilotum takımı ve akademisi için daha büyük bir avantaja sahip olduğunu düşünüyordu.

Vowles, “Mick Haas'ta bulunduğu noktadan çok daha iyi bir noktaya geldi, buna hiç şüphe yok."

“Yetenekli bir sürücü; Alpine, Mercedes ve McLaren ile inanılmaz işler yaptı. Yani karar Mick'i mi araca koyacağız, ki bence Mick iyi bir iş çıkarırdı, yoksa akademimizin bir parçası olan, simülatörümüzde yüzlerce, binlerce tur atmış, aracı kullanmış ve nasıl performans gösterdiğini görebildiğimiz verilere göre önemli adımlar atan kişiye mi yatırım yapacağız?"

“Bence her ikisi de iyi ve özel olmayan kategorisine giriyor. Dolayısıyla bu konuda açık olmalıyız; Mick özel değil, sadece iyi olabilir." demişti.

Bu yorum Mercedes patronu Toto Wolff tarafından pek hoş karşılanmadı.

Wolff, Sky Sports F1'e verdiği demeçte, “James'i uzun yıllardır tanıyorum, o bir stratejist."

“Bazen bazı şeyleri çok açık şekilde söylüyor. Mesela bu açıklamayı yapmasa da olurdu."

“Mick F4, F3 ve F2'de kazanılabileceği her şeyi kazandı ve  Gunther gibi son derece sert bir isimle  aynı ortamda çalıştı. Belki de bir sürücü olarak gelişmesi için gereken şey bu değildi."

“Bu yüzden bu şansı hak etti. Eğer ona bu şansı vermezseniz, bu konuda yorum yapmamalısınız. Herkesin kendi işini yapmasına izin vermelisiniz. Benim görüşüm bu.” dedi.

Mick Schumacher: Von Alpine-Absage auf Instagram erfahren

Mick Schumacher: Von Alpine-Absage auf Instagram erfahren

Fotoğraf: circuitpics.de

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