Wolff, Vowles'a veda etti: "Takım patronu olarak başarılı olacak"
Mercedes patronu Toto Wolff, uzun süredir kendileri için çalışan ve Williams'ın yeni strateji şefi olan James Vowles'a teşekkür etti.
Dorilton Capital, 2022 sezonunun ardından takım patronu Jost Capito ve teknik direktör FX Demaison ile yollarını ayırma kararı almıştı. Sonrasında Williams'ta yeni bir takım patronu ve teknik direktör arayışı başladı.
Henüz teknik direktörün kim olacağı belirsiz ancak bugün itibariyle takım patronluğu görevine kimin geleceği belli oldu: James Vowles.
Vowles, 20 Şubat itibariyle yeni takımındaki görevine başlayacak ve artık takımın yönetiminden o sorumlu olacak.
Vowles, uzun yıllardır Williams'ın tedarikçisi Mercedes için çalışıyordu ve takımın başarılarında o da pay sahibi olmuştu.
Ayrılması mantıken bir kayıp olsa da Toto Wolff, Vowles'un kariyerinde atabileceği adımdan da gurur duyuyor.
Wolff, "James strateji şefi olarak ekibimizin çok değerli bir üyesi oldu."
"Son yıllardaki başarımızda büyük rol oynadı. Göreve geldiğim 2013 yılından bu yana kendisiyle çalışıyorum, dolayısıyla ne kadar gayretli, becerikli ve yetenekli olduğunu biliyorum."
"James'e veda etmek zorunda kaldığımız için elbette çok üzgünüz, ancak Formula 1'de harika bir takım patronu olmak için tüm becerilere sahip olduğundan şüphem yok."
"Kendisine başarılar diliyoruz ve kariyeri için bir sonraki adımı, Mercedes'in güçlü bir partneri olan Williams'ta atacağı için çok mutluyuz."
"Williams'ı kendime çok yakın hissediyorum."
Ancak Wolff, takım içerisinde herhangi bir problem yaşamayı beklemiyor.
"James, geçen sezonun ortasında pit duvarını bırakmasından bu yana ağırlıklı olarak Brackley'deki strateji ekibimizin gelişimi üzerinde çalışıyordu."
"Sonuç olarak, önümüzdeki yıllarda da bu çalışmaları sürdürecek olan yetenekli bir strateji ekibimiz var."
Williams'ın yeni takım patronu James Vowles oldu!
Berger: "Formula 1'den teklifler aldım"
Son Haberler
AlphaTauri'nin yeni aracı FIA'nın çarpışma testini geçti
AlphaTauri AT04, FIA'nın zorunlu çarpışma testini başarıyla geçti.
Mexico City E-Prix 1. antrenman: Yeni dönemin ilk seansında Vergne lider
Jean-Eric Vergne, Mexico City E-Prix'si öncesi gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı.
Formula E'nin yeni jenerasyonu ve sezonu hakkında bilmeniz gereken her şey
Dünyanın en rekabetçi motor sporları serilerinden biri olan Formula E'nin 9. sezonu, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Mexico City E-Prix'siyle start alacak. Biz de sizler için Formula E'nin 9. sezonu öncesinde bilmeniz gerekenleri derledik.
Magnussen, el ameliyatı nedeniyle Daytona 24 Saat'i kaçırabilir
Haas Formula 1 pilotu Kevin Magnussen, beklenmedik bir el ameliyatı nedeniyle bu ay gerçekleşecek Daytona 24 Saat yarışlarında yer alamayabilir.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.