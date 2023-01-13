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Formula 1 Haberler

Wolff, Vowles'a veda etti: "Takım patronu olarak başarılı olacak"

Mercedes patronu Toto Wolff, uzun süredir kendileri için çalışan ve Williams'ın yeni strateji şefi olan James Vowles'a teşekkür etti.

Ronald Vording
Ekleyen:
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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Wolff, Vowles'a veda etti: "Takım patronu olarak başarılı olacak"
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Dorilton Capital, 2022 sezonunun ardından takım patronu Jost Capito ve teknik direktör FX Demaison ile yollarını ayırma kararı almıştı. Sonrasında Williams'ta yeni bir takım patronu ve teknik direktör arayışı başladı.

Henüz teknik direktörün kim olacağı belirsiz ancak bugün itibariyle takım patronluğu görevine kimin geleceği belli oldu: James Vowles.

Vowles, 20 Şubat itibariyle yeni takımındaki görevine başlayacak ve artık takımın yönetiminden o sorumlu olacak.

Vowles, uzun yıllardır Williams'ın tedarikçisi Mercedes için çalışıyordu ve takımın başarılarında o da pay sahibi olmuştu.

Ayrılması mantıken bir kayıp olsa da Toto Wolff, Vowles'un kariyerinde atabileceği adımdan da gurur duyuyor.

Wolff, "James strateji şefi olarak ekibimizin çok değerli bir üyesi oldu."

"Son yıllardaki başarımızda büyük rol oynadı. Göreve geldiğim 2013 yılından bu yana kendisiyle çalışıyorum, dolayısıyla ne kadar gayretli, becerikli ve yetenekli olduğunu biliyorum."

"James'e veda etmek zorunda kaldığımız için elbette çok üzgünüz, ancak Formula 1'de harika bir takım patronu olmak için tüm becerilere sahip olduğundan şüphem yok."

"Kendisine başarılar diliyoruz ve kariyeri için bir sonraki adımı, Mercedes'in güçlü bir partneri olan Williams'ta atacağı için çok mutluyuz."

"Williams'ı kendime çok yakın hissediyorum."

Ancak Wolff, takım içerisinde herhangi bir problem yaşamayı beklemiyor.

"James, geçen sezonun ortasında pit duvarını bırakmasından bu yana ağırlıklı olarak Brackley'deki strateji ekibimizin gelişimi üzerinde çalışıyordu."

"Sonuç olarak, önümüzdeki yıllarda da bu çalışmaları sürdürecek olan yetenekli bir strateji ekibimiz var."

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