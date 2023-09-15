Prime'a abone ol
Önceki / Hamilton, Massa'nın F1 2008 şampiyonluk davasına müdahil olmayacak
Formula 1 / Singapur GP Haberler

Wolff: "Vikipedi açıklamam muhtemelen yapılacak en doğru yorum değil"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Vikipedi yorumunun doğru olmadığını kabul ediyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Toto Wolff, Mercedes

Mercedes patronu Toto Wolff'un İtalya GP sonrası Red Bull ve Max Verstappen dominasyonu hakkında yaptığı yorumlar epey ses getirmişti.

Wolff, "Rekorlar [Verstappen'in] umurunda mı bilmiyorum. Bu benim için de önemli bir şey değil, o sayılar Vikipedi için ve zaten kimse onları okumuyor." açıklamasında bulunmuştu.

Bu yorumlar, Mercedes'in üst üste başarılar yakaladığı ve sporu domine ettiği dönemden sonra geldiği için, bazıları Wolff'un samimiyetini sorguladı.

Helmut Marko da dahil olmak üzere pek çok isim Wolff'u eleştirirken, cuma günü Mercedes patronundan yeni bir açıklama geldi.

Wolff, sözleriyle ilgili şöyle dedi: "Bu şartlar altında 'söyleyebileceğim en akıllıca şey miydi?' diye sorarsak, muhtemelen değildi."

"Fakat benim zihniyetim hep bu oldu. Bu benim Niki'den aldığım bir şey; aracını bedavaya yıkatmak için kupalarını verirdi."

"Benim evimde de çok fazla hatıralık eşya bulamazsınız çünkü bu sayılar ikimiz için de hiçbir zaman önemli olmadı."

"Formula 1 bir meritokrasidir. Bu yıl sık sık sadece en iyi isimlerin şampiyonlukları kazanacağını söyledim ve orada ne kadar büyük bir iş yapıldığının farkına varmanız gerekiyor."

"Sonunda büyük bir kupa daha alacaklar ve bana göre en değerli şey bu."

"En iyi araçtaki en iyi kişi şampiyonluğu alır."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Hamilton, Massa'nın F1 2008 şampiyonluk davasına müdahil olmayacak

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek"

Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek"

Formula 1
Singapur GP

Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek" Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek"

Russell: "Gayet iyi görünüyoruz"

Russell: "Gayet iyi görünüyoruz"

Formula 1
Singapur GP

Russell: "Gayet iyi görünüyoruz" Russell: "Gayet iyi görünüyoruz"

Alonso: "Beşinci veya altıncı da olabiliriz, Q2'de de elenebiliriz"

Alonso: "Beşinci veya altıncı da olabiliriz, Q2'de de elenebiliriz"

Formula 1
Singapur GP

Alonso: "Beşinci veya altıncı da olabiliriz, Q2'de de elenebiliriz" Alonso: "Beşinci veya altıncı da olabiliriz, Q2'de de elenebiliriz"

Son Haberler

"Sauber, Hulkenberg'i istedi, Haas vermedi"

"Sauber, Hulkenberg'i istedi, Haas vermedi"

F1 Formula 1
Singapur GP

"Sauber, Hulkenberg'i istedi, Haas vermedi" "Sauber, Hulkenberg'i istedi, Haas vermedi"

Singapur'da yoğun yağış var

Singapur'da yoğun yağış var

F1 Formula 1
Singapur GP

Singapur'da yoğun yağış var Singapur'da yoğun yağış var

Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek"

Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek"

F1 Formula 1
Singapur GP

Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek" Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek"

Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil

Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil

F1 Formula 1
Singapur GP

Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol