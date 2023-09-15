Wolff: "Vikipedi açıklamam muhtemelen yapılacak en doğru yorum değil"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Vikipedi yorumunun doğru olmadığını kabul ediyor.
Mercedes patronu Toto Wolff'un İtalya GP sonrası Red Bull ve Max Verstappen dominasyonu hakkında yaptığı yorumlar epey ses getirmişti.
Wolff, "Rekorlar [Verstappen'in] umurunda mı bilmiyorum. Bu benim için de önemli bir şey değil, o sayılar Vikipedi için ve zaten kimse onları okumuyor." açıklamasında bulunmuştu.
Bu yorumlar, Mercedes'in üst üste başarılar yakaladığı ve sporu domine ettiği dönemden sonra geldiği için, bazıları Wolff'un samimiyetini sorguladı.
Helmut Marko da dahil olmak üzere pek çok isim Wolff'u eleştirirken, cuma günü Mercedes patronundan yeni bir açıklama geldi.
Wolff, sözleriyle ilgili şöyle dedi: "Bu şartlar altında 'söyleyebileceğim en akıllıca şey miydi?' diye sorarsak, muhtemelen değildi."
"Fakat benim zihniyetim hep bu oldu. Bu benim Niki'den aldığım bir şey; aracını bedavaya yıkatmak için kupalarını verirdi."
"Benim evimde de çok fazla hatıralık eşya bulamazsınız çünkü bu sayılar ikimiz için de hiçbir zaman önemli olmadı."
"Formula 1 bir meritokrasidir. Bu yıl sık sık sadece en iyi isimlerin şampiyonlukları kazanacağını söyledim ve orada ne kadar büyük bir iş yapıldığının farkına varmanız gerekiyor."
"Sonunda büyük bir kupa daha alacaklar ve bana göre en değerli şey bu."
"En iyi araçtaki en iyi kişi şampiyonluğu alır."
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
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