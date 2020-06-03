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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Vettel hakkında 'laf olsun diye' konuşmadık"

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Wolff: "Vettel hakkında 'laf olsun diye' konuşmadık"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Haz 2020 17:51

Mercedes Formula 1 patronu Toto Wolff, takımın Sebastian Vettel'e olan ilgisinin gerçek olduğunu ve "laf olsun diye" konuşmadıklarını belirtti.

Vettel'in Ferrari ile sezon sonunda yollarını ayıracağını açıklamasının ardından Mercedes'e gidebileceği yönünde iddialar ortaya çıkmaya başladı.

Wolff, sık sık açıklama yaparak Vettel'e olan hayranlığını dile getirdi.

Ancak Mercedes patronu, Vettel'in ayrılığı sonrası yapılan hamlelere rağmen Mercedes'in diğer takımlar kadar aceleci davranmayacağını belirtti.

Wolff, "Erken hamleler yapılmasına oldukça şaşırdık çünkü sezona, ayrılacağını bildiğiniz bir pilotla başlamanız gerekiyor."

"Bir aracı, sürücü olmadan geliştirmek çok zor ve her sürücünün de bir takım oyuncusu olması gerekiyor. Böyle bir durumda bu, bana göre ilgili adam için ikinci öncelik haline geliyor. Kendi açımızdan bunun için vakit ayırmak istiyoruz."

"Önceliğimiz Mercedes sürücülerinde. Valtteri, Lewis ve ayrıca George [Russell] ile Williams'ın durumunu da yakından takip ediyoruz. Ama bunun dışında kimseyi de dışlamıyoruz."

"Bu yüzden dört kez dünya şampiyonu olarak Sebastian'ı dışlamak istemediğimi söyledim, çünkü önümüzdeki aylarda ne olacağını kimse bilemez."

"Eğer Ocak ayında, yılın ilk yarısında yarış yapamayacağımızı söyleseydim, kimse buna inanmazdı. Yani bu açıdan, bu noktada  seçeneklerimizi açık tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Vettel'i seçenekler arasında tutmaya devam eden Wolff, Alman pilot hakkında "laf olsun diye" konuşmadığının altını çizdi.

Wolff ayrıca Nico Rosberg'in ani emekliliği sonrası çaresiz kaldıkları 2016 yılını hatırlattı.

"Öncelikle bu sadece laf olsun diye değil. Bence dört kez dünya şampiyonu birine direkt "hayır" demek doğru olmaz. Üzerinde düşünmek gerekir"

"Öte yandan fantastik bir kadromuz var ve hem pilotlarımızdan hem de George'dan memnunum. Ama asla bilemezsiniz. Bunlardan biri artık yarışmak istemediğine karar verebilir ve aniden boş bir yerimiz olabilir."

"Bu yüzden Haziran ayında çıkıp 'Şansı yok, Sebastian bizim için yarışmayacak' demiyorum. Öncelikle bunu asla böyle iyi bir şoföre yapmam. Aynı zamanda geçmişte beklenmedik bir sürpriz yaşamışlığım da oldu."

"Nico Rosberg'i hatırlayın. Bu açıdan seçeneklerimizi açık tutuyoruz, ama elbette mevcut sürücülerimizle yaptığımız tartışmalara odaklanıyoruz."

Hamilton'un durumu hakkındaki soruya da yanıt veren Wolff, henüz herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtti.

"Birbirimizi bu süreçte görmedik, ama düzenli olarak temas halindeydik. Yine de herhangi bir anlaşma üzerinde çalışmadık. Aramızda çok fazla güven var."

"Yarışlar devam ettikten sonra birlikte biraz zaman geçireceğiz, sözleşmeyi dolaptan çıkaracağız, sürelere, rakamlara ve haklara bakacağız. Umarım çok yakında bir şeyler yapacağız."

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Editör Adam Cooper

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