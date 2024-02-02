Wolff, Vettel'in Mercedes'e geleceğini yalanladı
Lewis Hamilton'ın ayrılığı sonrası Sebastian Vettel'in Mercedes'e katılabileceği haberi Toto Wolff tarafından yalanlandı.
Lewis Hamilton, 2024 sezonunun ardından Mercedes'ten ayrılacak ve Ferrari'ye geçiş yapacak. Bu da gridin en çok istenen koltuklarından birisinin boşa çıktığı anlamına geliyor.
Koltuk için şimdiden birden fazla sürücünün adı çıkmaya başladı; en çok konuşulan isimlerden birisi Fernando Alonso.
Ayrıca Esteban Ocon, Alex Albon ve Carlos Sainz'ın adı da yine İngiliz ekiple anılıyor.
Şimdi ise yeni bir sürücünün adı Mercedes'le anılmaya başladı; Sebastian Vettel.
Alman pilotun Mercedes ve Toto Wolff ile her zaman çok iyi bir ilişkisi vardı. Fakat Vettel, 2022 sezonunun ardından emekli oldu ve mevcut hayatından memnun.
WEC teklifini de geri çeviren Vettel farklı projelerle ilgileniyor fakat bugünkü basın toplantısında, kendisinin de adı geçti.
Vettel'in Mercedes'le yarışma ihtimali sorulduğunda Wolff, "Sanırım artık yarışmama kararı aldı.
"Düzenli olarak temas halindeyiz ve birbirimizle konuşuyoruz."
"Dün de konuştuk ama gelecekte bizim için yarışması söz konusu değildi." açıklamasında bulundu.
Böylelikle Vettel-Mercedes defteri en azından şimdilik kapanmış oldu.
Son Haberler
Button, Hamilton'ın Mercedes'teki son yılının zor geçebileceğini düşünüyor
Button, Hamilton'ın Mercedes'teki son yılının zor geçebileceğini düşünüyor Button, Hamilton'ın Mercedes'teki son yılının zor geçebileceğini düşünüyor
Wolff: "2024'te Red Bull ve Verstappen'e karşı yarışma fikri 'gerçekçi' değil"
Wolff: "2024'te Red Bull ve Verstappen'e karşı yarışma fikri 'gerçekçi' değil" Wolff: "2024'te Red Bull ve Verstappen'e karşı yarışma fikri 'gerçekçi' değil"
Coronel: "Hamilton Leclerc'ten değil, Verstappen'den korkuyor"
Coronel: "Hamilton Leclerc'ten değil, Verstappen'den korkuyor" Coronel: "Hamilton Leclerc'ten değil, Verstappen'den korkuyor"
Hamilton'a, kendi markası da dahil 446 milyon dolarlık mega bir sözleşme önerilmiş
Hamilton'a, kendi markası da dahil 446 milyon dolarlık mega bir sözleşme önerilmiş Hamilton'a, kendi markası da dahil 446 milyon dolarlık mega bir sözleşme önerilmiş
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar