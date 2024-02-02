Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Wolff, Vettel'in Mercedes'e geleceğini yalanladı

Lewis Hamilton'ın ayrılığı sonrası Sebastian Vettel'in Mercedes'e katılabileceği haberi Toto Wolff tarafından yalanlandı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Nercedes is congratulated by Sebastian Vettel, Ferrari after clinching his third world title

Lewis Hamilton, 2024 sezonunun ardından Mercedes'ten ayrılacak ve Ferrari'ye geçiş yapacak. Bu da gridin en çok istenen koltuklarından birisinin boşa çıktığı anlamına geliyor.

Koltuk için şimdiden birden fazla sürücünün adı çıkmaya başladı; en çok konuşulan isimlerden birisi Fernando Alonso.

Ayrıca Esteban Ocon, Alex Albon ve Carlos Sainz'ın adı da yine İngiliz ekiple anılıyor.

Şimdi ise yeni bir sürücünün adı Mercedes'le anılmaya başladı; Sebastian Vettel.

Alman pilotun Mercedes ve Toto Wolff ile her zaman çok iyi bir ilişkisi vardı. Fakat Vettel, 2022 sezonunun ardından emekli oldu ve mevcut hayatından memnun.

WEC teklifini de geri çeviren Vettel farklı projelerle ilgileniyor fakat bugünkü basın toplantısında, kendisinin de adı geçti.

Vettel'in Mercedes'le yarışma ihtimali sorulduğunda Wolff, "Sanırım artık yarışmama kararı aldı.

"Düzenli olarak temas halindeyiz ve birbirimizle konuşuyoruz."

"Dün de konuştuk ama gelecekte bizim için yarışması söz konusu değildi." açıklamasında bulundu.

Böylelikle Vettel-Mercedes defteri en azından şimdilik kapanmış oldu.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Haas, neden 2024'e şimdiden geri adım atarak başlayacak?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Hamilton, iki ismi Ferrari'de istiyor: Bono ve Shovlin!

Hamilton, iki ismi Ferrari'de istiyor: Bono ve Shovlin!

Formula 1

Hamilton, iki ismi Ferrari'de istiyor: Bono ve Shovlin! Hamilton, iki ismi Ferrari'de istiyor: Bono ve Shovlin!

Saward, Hamilton'ı uyardı: "Ferrari'ye çok kişi gitti ama kazanamadı"

Saward, Hamilton'ı uyardı: "Ferrari'ye çok kişi gitti ama kazanamadı"

Formula 1

Saward, Hamilton'ı uyardı: "Ferrari'ye çok kişi gitti ama kazanamadı" Saward, Hamilton'ı uyardı: "Ferrari'ye çok kişi gitti ama kazanamadı"

Wolff, Hamilton'ın yeri için Antonelli ihtimalini reddetmiyor

Wolff, Hamilton'ın yeri için Antonelli ihtimalini reddetmiyor

Formula 1

Wolff, Hamilton'ın yeri için Antonelli ihtimalini reddetmiyor Wolff, Hamilton'ın yeri için Antonelli ihtimalini reddetmiyor

Son Haberler

Button, Hamilton'ın Mercedes'teki son yılının zor geçebileceğini düşünüyor

Button, Hamilton'ın Mercedes'teki son yılının zor geçebileceğini düşünüyor

F1 Formula 1

Button, Hamilton'ın Mercedes'teki son yılının zor geçebileceğini düşünüyor Button, Hamilton'ın Mercedes'teki son yılının zor geçebileceğini düşünüyor

Wolff: "2024'te Red Bull ve Verstappen'e karşı yarışma fikri 'gerçekçi' değil"

Wolff: "2024'te Red Bull ve Verstappen'e karşı yarışma fikri 'gerçekçi' değil"

F1 Formula 1

Wolff: "2024'te Red Bull ve Verstappen'e karşı yarışma fikri 'gerçekçi' değil" Wolff: "2024'te Red Bull ve Verstappen'e karşı yarışma fikri 'gerçekçi' değil"

Coronel: "Hamilton Leclerc'ten değil, Verstappen'den korkuyor"

Coronel: "Hamilton Leclerc'ten değil, Verstappen'den korkuyor"

F1 Formula 1

Coronel: "Hamilton Leclerc'ten değil, Verstappen'den korkuyor" Coronel: "Hamilton Leclerc'ten değil, Verstappen'den korkuyor"

Hamilton'a, kendi markası da dahil 446 milyon dolarlık mega bir sözleşme önerilmiş

Hamilton'a, kendi markası da dahil 446 milyon dolarlık mega bir sözleşme önerilmiş

F1 Formula 1

Hamilton'a, kendi markası da dahil 446 milyon dolarlık mega bir sözleşme önerilmiş Hamilton'a, kendi markası da dahil 446 milyon dolarlık mega bir sözleşme önerilmiş

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol