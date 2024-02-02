Wolff, Vettel'in Mercedes'e geleceğini yalanladı

Lewis Hamilton, 2024 sezonunun ardından Mercedes'ten ayrılacak ve Ferrari'ye geçiş yapacak. Bu da gridin en çok istenen koltuklarından birisinin boşa çıktığı anlamına geliyor.

Koltuk için şimdiden birden fazla sürücünün adı çıkmaya başladı; en çok konuşulan isimlerden birisi Fernando Alonso.

Ayrıca Esteban Ocon, Alex Albon ve Carlos Sainz'ın adı da yine İngiliz ekiple anılıyor.

Şimdi ise yeni bir sürücünün adı Mercedes'le anılmaya başladı; Sebastian Vettel.

Alman pilotun Mercedes ve Toto Wolff ile her zaman çok iyi bir ilişkisi vardı. Fakat Vettel, 2022 sezonunun ardından emekli oldu ve mevcut hayatından memnun.

WEC teklifini de geri çeviren Vettel farklı projelerle ilgileniyor fakat bugünkü basın toplantısında, kendisinin de adı geçti.

Vettel'in Mercedes'le yarışma ihtimali sorulduğunda Wolff, "Sanırım artık yarışmama kararı aldı.

"Düzenli olarak temas halindeyiz ve birbirimizle konuşuyoruz."

"Dün de konuştuk ama gelecekte bizim için yarışması söz konusu değildi." açıklamasında bulundu.

Böylelikle Vettel-Mercedes defteri en azından şimdilik kapanmış oldu.