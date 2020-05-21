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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Vettel'in Ferrari'den ayrılmasına pek şaşırmadım"

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Wolff: "Vettel'in Ferrari'den ayrılmasına pek şaşırmadım"
Ekleyen:
, Editör
21 May 2020 17:20

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılmasına şaşırmadığını söyledi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff son günlerde önceliklerinin Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ve George Russell olduğunu söylese de, Sebastian Vettel'ı sık sık övdü.

ESPN'ye konuşan Wolff, bu açıklamalara bir yenisini daha ekledi.

“Sebastian ile dostane bir ilişkimiz var ve kararına pek fazla şaşırmadım. Sanırım herkes, takımla olan ilişkisinde bir problem olduğunu görebiliyordu. Sebastian, Formula 1'deki son on yıllık dönemin ana karakterlerinden birisi olan harika bir adam. Red Bull'da yarıştığı dönemde dört kez dünya şampiyonu oldu."

"Ferrari'deki hayalini gerçekleştiremediği için üzgün. Ancak unutmayalım ki önümüzde tam bir sezon var. Renault'daki Daniel Riccardo, McLaren'daki Carlos Sainz ve Ferrari'deki Sebastian, mevcut takımlarıyla bir yıl daha geçirecekler. Takımla ilgili tüm gelişmeleri bilecekler ve takımın teknik bilgilerini görecekler. Aynı zamanda rakiplerle mücadelede önemli bir rol oynamaları gerekecek."

"Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, sözleşme kararları düşündüğümden çok daha hızlı alındı. Ancak, bunu kenardan izlemek ilginç ve belki de bir şeyler öğrenebiliriz."

Wolff, takımlar arasında son altı ayda yapılan görüşmelerin çok fazla politika içerdiğini söyledi.

Mercedes ekibinin başkanı, “Williams ile çalışmaya başladığım 2009 yılından beri Formula 1'deyim ve şu son birkaç aylık dönemde gördüğüm fırsatçılık ve manipülasyonu, şimdiye kadar hiç görmedim. Sporun sorguladığım kısımları var ve bazen sporun kendisi arka plana geçiyor."

"Formül 1'in bir politika olduğunu zaten biliyordum ama buna rağmen rağmen farklı insanlar hakkında çok fazla şey öğrendim. Herkes kâr elde etmeye çalışıyor. Son altı ay, Formula 1'de çalıştığım süre boyunca sporun politik olarak en gergin olduğu dönemdi."

"Son zamanlarda bazı insanlarla iletişim kurmak zorunda olmadığım için mutluyum. Öte yandan pozisyonlarını, basını kullanarak ifade etmeye çalışanlar olduğunu gördünüz. Hepimiz Formula 1'i performansa dayalı olduğu için seviyoruz. Işıklar söndüğünde tüm bu saçmalıklar duracak ve bütün bu görüşmelerin bir önemi kalmayacak." 

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Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Editör Kemal Şengül

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