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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Vettel'in F1'de kalması harika haber"

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Wolff: "Vettel'in F1'de kalması harika haber"
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Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Sabastian Vettel'in 2021 için Aston Martin ile anlaşarak F1'de kalacak olmasının spor için iyi haber olduğunu söyledi.

Ferrari tarafından 2021 için anlaşması yenilenmeyen Vettel, uzun süren bekleyişin ardından 2021 için Aston Martin'le anlaştı.

Aston Martin'in hissedarları arasında Mercedes'in takım patronu Wolff da yer alıyor ve Vettel haberlerinin ardından Aston Martin hisseleri bir anda değer kazandı.

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Bu gelişmeyi değerlendiren Wolff, "Bu harika bir haber. Aston Martin'de hisselerim var, bu açıdan da harika. Almanya pazarı, en önemli ikinci pazar."

"Bence Seb'in, son 10 yılın en başarılı ikinci pilotunun kalması F1 için harika bir haber. Sebastian gibi en iyi yıllarında olan bir pilotun F1'den ayrılmaması spor için önemliydi."

"Bir başka açıdan bakarsak, onun çok büyük bilgi hazinesini Aston Martin'e getirecek. Gerçekten gelişen ve şu anda iyi seviyede olan Lance için de bu iyi haber. Sebastian'ın getireceği bilgiler, takımdaki herkese katkı sağlayacak." dedi.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Toto Wolff ve Lewis Hamilton

Toto Wolff ve Lewis Hamilton

Fotoğraf: Mercedes AMG

Wolff ayrıca kendi geleceğine de değindi. Mercedes'i sevdiğini söyleyen Wolff, kararını etkileyebilecek bazı şeylerin olduğunu dile getirdi.

Wolff, "Mercedes'te kalmak istiyorum. Buradaki ve Brixworth'teki herkesi seviyorum. Burası çok yakın bir grup. Ancak diğer taraftan, çok iyiyken iyiye doğru gerilemek istemem. Bu konuyu düşünüyorum." dedi.

Wolff'la birlikte Lewis Hamilton'ın da mevcut anlaşması sene sonunda bitiyor. Hamilton'ın takımda kalıp kalmama kararının Wolff'la bağlantılı olacağı iddia ediliyordu ancak Vettel'in Racing Point'le anlaşmasıyla Mercedes için zaten başka bir seçenek kalmamış oldu.

Wolff, "Lewis'in kararı benimle bağlantılı değil. Duygusal açıdan birbirimize bağlıyız, onunla arkadaş olduk ve birbirimizin ne yaptığına bakıyoruz. Ancak o, burada olmasam dahi harika bir takıma sahip olduğunu biliyor. Ancak biz de o giderse, en iyi pilotu kaybedeceğimizi biliyoruz. Ancak bu durumda takım, her şeyi geride bırakıp ona yakın birisini bulmaya çalışır." dedi.

 
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Editör Abdullah Çelik

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