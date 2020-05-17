Wolff: "Vettel ve Russell, Mercedes için bir seçenek"

Mercedes'te hem Lewis Hamilton hem de Valtteri Bottas'ın anlaşması yıl sonunda bitecek ve ikilinin takımla devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak Mercedes'in genç yeteneği George Russell, artık büyük bir takımda yarışmak istediğini söyleyerek Mercedes'e geçmek istediğini açıkça belirtti.

Ayrıca Sebastian Vettel de Ferrari'den ayrılacağını açıklamasıyla boşa çıktı.

Toto Wolff, her iki sürücünün de kendileri için bir seçenek olduğunu belirtti.

Wolff, "Bizim için temel soru George Russell ile ne yapacağımız. Bu bir seçenek. Sonrasında bir Sebastian Vettel seçeneği var. Ama bu, gündemimizde ilk sırada değil, çünkü kendi sürücü kadromuza odaklanmalıyız."

"Tabii ki bir Alman aracında, bir Alman pilota sahip olmak iyi bir pazarlama hikayesi olabilir fakat önceliğimiz performans ve buna odaklandık. Sebastian gerçekten iyi bir pilot, ama aynı zamanda son birkaç yıldır her zaman yaptığımız gibi uzun vadeli stratejiler benimsemeliyiz."

"Sebastian için her şey kontrol altında. Başka bir takımla devam etmek ya da bırakmak isteyip istemediğine kendisi karar verebilir. Ama ilginç koltuklar var." dedi.