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Formula 1 / Haberler

Wolff: "Vettel, herhangi bir takım için büyük bir artı olur"

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Wolff: "Vettel, herhangi bir takım için büyük bir artı olur"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 May 2020 12:47

Mercedes takım patronu Toto Wolff, sezon sonunda Ferrari'den ayrılacak olan Sebastian Vettel'i övdü.

Ferrari, Sebastian Vettel'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı ve böylelikle sürücü pazarındaki ilk büyük hamle gerçekleşmiş oldu.

Şimdi Vettel'in yerine geçecek ismin belli olması ve ayrıca Vettel'in de gelecek yıl ne yapacağına karar vermesi gerekiyor.

Ferrari ve Vettel başlangıçta birbirleriyle devam etmek istediklerini zaten söylediler. Ancak Vettel, sunulan şartlardan memnun değildi ve Ferrari de Vettel'in istediği şartları sunmadı.

Şimdi Vettel'in adı Renault ve McLaren ile anılıyor ancak Mercedes de henüz 2021 yılında yarışacağı sürücüleri açıklamadı.

Son altı yılda altı şampiyonluk yaşayan Mercedes, Lewis Hamilton'la yeni kontrat görüşmeleri yapıyor. Fakat geride kalan 4-5 aylık süreçte Daimler CEO Ola Kallenius ile Toto Wolff'un zaman zaman anlaşmazlık yaşadığı biliniyor.

Kallenius, koronavirüs sürecinin ardından Hamilton'ın maaşında indirim isteyebilir ve eğer indirim yapılmazsa Mercedes de Vettel'in kapısını çalabilir.

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre Toto Wolff, Vettel'le ilgili DPA'ya şöyle dedi: "Sebastian kesinlikle harika bir pilot ve harika bir karakter. Her takım için büyük bir artı olabilir."

Wolff ve Vettel'in birbirleriyle her zaman iyi bir ilişkisi vardı ve geçmişte çeşitli görüşmeler yaptıkları bile konuşuldu.

Mercedes, belki de hem Hamilton hem de Vettel'le yarışmak isteyebilir. Böyle bir durumda Valtteri Bottas da Ferrari, McLaren ve Renault için de bir seçenek olabilir.

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Editör Hujber Dávid

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