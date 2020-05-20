Wolff: "Vettel gibi bir şampiyonun performansını tartışmak anlamsız"

Mercedes'in mevcut pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın anlaşması yıl sonunda sona erecek ve Gümüş Oklar'ın kiminle devam edeceği konusunda çok sayıda söylenti var.

Motorsport.com İtalya, Toto Wolff'un 2020 sezonunun ardından Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olarak Goerge Russell'ı belirlediğini öğrendi. Kaynaklara göre Wolff, Ferrari'den ayrılan Sebastian Vettel'le de ilgilenmiyor.

Ancak takım patronu Toto Wolff, Alman RTL ile yaptığı röportajda, Vettel hakkında övgü dolu sözler sarf etti ve Mercedes'in pilot seçimi hakkında konuştu.

Wolff şu sözleri kullandı: "Vettel'i bir insan ve bir pilot olarak çok takdir ediyorum. Sebastian çok dürüst bir adam ve benimle aynı değerleri taşıyor. Bir pilot olarak dört kez dünya şampiyonu oldu. Bu yüzden onun performansı hakkında eklenecek başka bir şey olduğunu düşünmüyorum."

"Ancak Mercedes olarak mevcut pilotlarımıza karşı sadığız ve sezonun henüz başlamadığı bir noktada kontrat görüşmelerine başlamak istemiyoruz. Sezon başladıktan sonra etrafa bakmaya başlayacağız ve neyin mümkün olduğunu göreceğiz.”

"Sonuç olarak sürücülerimizi seçerken, performans ve sürücüler arasındaki dinamiklere bakarak karar vereceğiz. Tabii ki pazarlama yönü de seçimde önemli bir rol oynayacak ve tüm bu faktörleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor.”

"Vettel'le anlaşmak, Alman bakış açısına göre elbette mükemmel olur. Ancak yolumuza sadık kalmalıyız. Sadakat son derece önemli ve Mercedes'in sahip olduğu değerlerden bir tanesi."

Mercedes'in genç sürücülerinden hiçbirisiyle yarışmamasıyla ilgili de Wolff, "Genç sürücü programını düzgün şekilde kullanıp kullanmadığımız hakkında -son birkaç gün ve hafta içerisinde- çok fazla konuşma vardı. Ancak son altı yıl her soruyu cevaplıyor." açıklamasını yaptı.