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Formula 1 / Son dakika

Wolff, Vettel/Aston Martin görüşmelerinde yer almıyor

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Wolff, Vettel/Aston Martin görüşmelerinde yer almıyor
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
22 Tem 2020 09:05

Mercedes Formula 1 patronu Toto Wolff, İngiliz spor araçları üreticisinin hissedarı olmasına rağmen, 2021'de Aston Martin olarak görücüye çıkacak olan takımda, Sebastian Vettel'i kadroya katmak için bir rolü bulunmadığı konusunda ısrarcı.

Wolff, Silverstone merkezli takımın motor ve vites kutusu üreticisinde olan rolü yanında, Racing Point ve Aston Martin'in sahibi olan Lawrence Stroll'ün yakın arkadaşı.

Nisan'da Aston Martin'in %5 hissesini alan Wolff, bunun bireysel bir yatırım olduğunu ve Mercedes'teki görevi ile bir alakasının olmadığını söyledi.

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, Ferrari'nin kendisi ile sözleşme yenilememesi sonucunda seneye Racing Point'e katılmak için görüşme halinde.

Bu görüşmeleri kabul eden Vettel, şimdilik takım ile herhangi bir anlaşma sağlanmadığını belirtmişti.

 

Motorsport.com'un sorularına cevap veren Wolff şunları söyledi: "Şirketteki hissedarlığımın F1 takımı ile bir bağı bulunmamakta. Lawrence Stroll, Otmar [Szafnauer] ve Sebastian [Vettel] arasında olan görüşmelere dahil değilim."

"Tabii ki de Sebastian'ı çok iyi tanıyorum ve onunla pek çok kez sosyal görüşmelerde bulundum, ancak ondan fazlası olmadı."

Wolff, Vettel'in - pek çok gözlemcinin beklediği gibi - Perez'in koltuğuna oturması durumunda, Aston Martin'e pek çok fayda getireceğine inandığını söyledi."

"Bence Checo, takımın çok önemli bir parçası. Çok iyi bir sürücü, Racing Point için çok bilinen bir değer."

"Diğer taraftan Sebastian dört kez dünya şampiyonu olmuş biri ve takıma çok fazla hız, çok fazla mühendislik uzmanlığı ve önemli bir pazarlama stratejisi getirebilir."

"Ancak günün sonunda yarış takımında yarışacak en iyi ikilinin kimler olacağına Lawrence karar verecek."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Adam Cooper

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