Wolff: "Vettel asla göz ardı edemeyeceğiniz bir pilot"

Sebastian Vettel, geçtiğimiz günlerde Toto Wolff ile temas halinde olduğunu fakat koltuk için görüşmediklerini söylemişti.

Bu konudaki haberler bugün Wolff'a soruldu.

Toto bunun üzerine şöyle dedi: "Sebastian Vettel asla göz ardı edemeyeceğiniz biri. Bence olağanüstü bir geçmişi var."

"Bazen bir şeylere ara vermek, sizin için neyin önemli olduğunu değerlendirmek ve motivasyonunuzu korumak için iyi olabilir."

"Daha önce de söylediğim gibi, henüz karar vermedik. Önümüzdeki birkaç hafta içinde böyle bir şey yapmayı da planlamıyoruz. Sürücü piyasasının çok dinamik olduğunu düşünüyorum."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Gerçekten iyi olan bazı isimler, başka takımlarla anlaşmak üzere. Bu görüşmeleri sürdürmek ve seçenekleri açık tutmak istiyoruz."

"Ancak bu aşamada, çok genç veya çok deneyimli - yaşlı demek istemiyorum - bir sürücüyle anlaşmak için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum."

"Önümüzdeki birkaç ay bize daha fazla ipucu verecek."

Aklındaki sürücüleri birkaç sürücüye indirgeyip indirgemediği sorusuna Wolff, "Evet." yanıtını verdi fakat sayı vermesi istendiğinde "Bunu yapamayacağını" dile getirdi.

Kimi Antonelli de 2024 için potansiyel adaylardan birisi ve yakında F1 aracıyla bazı testlere çıkacak.

Wolff, "Kimi'nin Formula 1 sürüş programı uzun süredir planlanıyor ve son birkaç hafta içinde büyük ölçüde değişmedi. Yaptığımız şey daha fazla gün eklemek oldu fakat önümüzdeki birkaç ay içinde göreceğiniz şey, gelecek yıl bir Formula 1 aracında oturacak olsun ya da olmasın zaten planlanıyordu."

"F1 aracında rahat etmesi için bu günlerden birkaçını yapacağız. 2021 aracını ilk kez Avusturya'da kullanacak. Onu 2022 aracına bindirmeden önce gerçekten iyi bir aracın nasıl bir his olduğunu hissettirmek istiyoruz."

"Onun bir Formula 1 aracında neler yapabileceğini görmek istiyoruz." dedi.