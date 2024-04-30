Wolff: "Verstappen'le Miami'de görüşeceğimiz iddiaları sadece bir söylenti"
Mercedes Formula 1 takım patronu Toto Wolff, bu hafta sonu yapılacak Miami Grand Prix'sinden sonra Max Verstappen'in menajeriyle görüşeceği iddialarını yalanladı.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Mercedes, sezon sonunda Ferrari'ye katılacak olan yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın yerine yeni bir isim arıyor.
Almanya'da çıkan haberlere göre Verstappen'in babası Jos ve menajeri Raymond Vermeulen, Miami GP sonrası Mercedes takımının eş sahipleri Wolff, Ineos patronu Jim Ratcliffe ve Mercedes Benz CEO'su Ola Kallenius ile görüşecek.
Fakat pazartesi gecesi New York'ta Reuters'a konuşan Wolff, bu iddiaları yalanladı.
Wolff şöyle dedi: "Hayır, bu bir söylenti."
"İnsanlar toplantılar uyduruyor, sürücülerle olan biten şeyleri uyduruyor."
"Bu tür şeyler kapalı kapılar ardında yapılır ve ortaya çıkan haberler doğru değil."
Bir diğer söylenti de Adrian Newey'nin Mercedes'e geçebileceği yönünde.
Wolff bu konuda şöyle diyor: "Adrian Newey Formula 1'de harika bir geçmiş olan ikonik bir mühendis ve yine pek çok insan onun ne yapacağını ya da Red Bull'dan ayrılıp ayrılmayacağını konuşuyor."
"Ben sadece bir taraftar gibi olan biteni izliyorum."
Mercedes, zorlu bir yıl geçiriyor ve Miami'ye yeni bir güncelleme getirerek durumu tersine çevirme hedefinde.
Wolff, "Ne bekleyeceğimizi gerçekten bilmiyoruz çünkü şu ana kadar zorlu bir sezon oldu. Bakalım kronometre ne diyecek?" dedi.
Toto Wolff, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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