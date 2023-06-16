Wolff, Verstappen'le anlaşmadığı için pişmanlık duyuyor

Max Verstappen, Red Bull'un yeni 'hanedanlığının' sembolü olarak öne çıkıyor. Hollandalı pilot, 2021 ve 2022 yıllarında arka arkaya iki dünya şampiyonluğu kazanarak 2014'ten beri süren Mercedes egemenliğine son verdi.

Bu yıl da liderliğini sağlam bir şekilde sürdüren Verstappen, üçüncü şampiyonluğu için şimdiden önemli bir avantaja sahip gibi görünüyor

Fakat 2015 sezonunun başında Red Bull ailesine katılıp, Formula 1'de tam zamanlı olarak yarışmaya başlamadan önce Verstappen, Mercedes'e yakın durumdaydı.

Fakat Mercedes, Red Bull'un aksine, Verstappen'in Formula 1'e adım atmasını sağlayacak bir B takımı"na sahip değildi.

ESPN'e verdiği röportajda Toto Wolff, Verstappen'le anlaşmadıkları için pişmanlık duyduğunu kabul ediyor.

Wolff, "Jos ve Huub Rothengatter'la [Jos Verstappen'in menajeri] konuştum, Brackley'deki ofisime geldiklerinde, 2013 sonu ve 2014 başıydı."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the paddock Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sonra Max ve Jos ile Viyana'daki evimi ziyaret ettiklerinde görüştük. Geleceği hakkında birkaç saat sohbet ettik."

"Max'i kaybettiğim için pişman mıyım? Kesinlikle evet. Ancak o dönemde bu bir seçenek değildi."

"Memnun olduğum iki pilotumuz -Nico ve Lewis vardı."

"Nico'nun ayrılmasıyla Valtteri [Bottas] seçenek haline geldi, Max bizim için müsait değildi." dedi.

Eğer olaylar farklı şekilde gelişmiş olsaydı, Verstappen ve Hamilton'ı aynı takımda, aynı araçla yarışırken görebilirdik.

Wolff, "Max ve Lewis birlikte çalışır mıydı? Belki hayır."

"Ancak Lewis her zaman Mercedes'in adamıydı, bu yüzden organizasyon açısından hiçbir zaman bu zor soruyu sorma ihtiyacı duymadım."

"Her şeyin bir nedeni vardır. Zaten iki pilotum vardı, bir alt takımımız yoktu, bu yüzden yapmaları gereken şey Toro Rosso ile anlaşmaktı. En iyisini yaptılar." dedi.