Wolff: "Verstappen'in yerinde olsam şu an Mercedes'e geçmeyi düşünmezdim"

2028 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, Verstappen'in 2025'te Red Bull'dan ayrılacağına dair söylentiler yayılmış durumda.

Verstappen'in üst üste üçüncü Dünya Şampiyonluğuna ulaştığı 2023'te 22 yarışın 21'ini kazanarak tarihin en baskın sezonunu geride bırakan Red Bull, 2024'e ilk beş turda dört galibiyetle başladı.

Ancak, tasarımcı Adrian Newey'in 2025'in başlarında ayrılacağı haberiyle sarsılan Red Bull'un üstünlüğü son haftalarda zayıflamış durumda.

Ayrıca Verstappen, Mart ayında takım patronu Christian Horner'in davranışlarıyla ilgili soruşturmanın reddedilmesinin ardından babası Jos'un Horner'ın istifasını istemesiyle bir çekişmeye dahil olmuştu.

Mercedes, George Russell'ın Verstappen ve Lando Norris arasındaki çarpışmadan yararlanarak takımın Kasım 2022'den bu yana ilk zaferini elde ettiği Avusturya ve Lewis Hamilton'ın Verstappen'in son hücumunu savuşturarak kariyerinin 104. zaferini elde ettiği Britanya'daki son iki yarışın ikisini de kazandı.

Wolff, Ferrari'ye yönelen Hamilton'ın yerine 2025 sezonu için Verstappen'le anlaşma arzusunu gizlememişti ve bu sezonun başlarında 26 yaşındaki pilotu takıma katmayı "çok isterdim" demişti.

Ancak medyaya konuşan Wolff, Verstappen'in Red Bull'a kıyasla daha çekici bir alternatif olana kadar Mercedes'e geçmeyi düşünmemesi gerektiğini kabul etti.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

Wolff şunları söyledi: “Şu anda kazanmak için öndeki iki kişinin çarpışmasına ihtiyacımız var.”

"Bence hala kendimize bakıp 'Bu iki kişiyle önde yarışabilecek ve bunu daha düzenli olarak yapabilecek bir arabaya sahip olmak için ne yapabiliriz?' dememiz gerekiyor.”

"Ve bence bu, en iyi sürücüler, Max dahil, için bir liman veya varış noktası olabileceğimizi söyleyebileceğimiz bir an.”

"Ama henüz orada değiliz, bu yüzden onun yerinde olsam böyle bir hamleyi düşünmezdim. Henüz...”

Wolff'ün yorumları, eski Red Bull sürücüsü Robert Doornbos'un, Verstappen'i; W15'in gelişen formunun Brackley merkezli takımı F1 2024'ün başlangıcından daha çekici bir seçenek haline getirdiği için gelecek sezon Mercedes'e katılmayı "ciddi şekilde düşünmeye" çağırmasından sonra geldi.

Doornbos, Mercedes'in yeni F1 2026 düzenlemeleri kapsamında en iyi takım olarak ortaya çıkması halinde Verstappen'in "yeniden domine etmesine" imkan sağlayacağına inanıyor.

Doornbos bu konuda şunları söyledi: “[Verstappen’in] Hala Mercedes'e gideceğine inanıyorum. 2026'yı konuşuyoruz çünkü en iyi motora sahip olan takımda olmak önemli.”

"Ama bence Mercedes, bir Dünya Şampiyonuna veda edip başka bir Dünya Şampiyonunu karşılayabilecekleri için bunun 2025'te olmasını tercih eder.”

"Mercedes yılın başlarında rekabetçi bir arabaya sahip olmadığı için, Max'in hala oldukça baskın olan Red Bull'da kalması bir 'akıllıca hareket'ti ama bu aniden değişti.”

"Bu, takım içindeki huzursuzluk, Adrian Newey'in ayrılması ve ikinci sürücü [Sergio Perez] gibi her türlü faktörden kaynaklanıyor olabilir.”

"Red Bull'da sahne arkasında çok şey oluyor ve aynı zamanda Mercedes giderek daha rekabetçi hale geliyor. O takım ciddi bir yükselişte.”

"Max, Red Bull'un işleri tekrar rayına koyup koyamayacağını veya takımın üzerinde sörf yaptığı dalganın sona erip ermediğini görmeli. Her halükarda, durum daha fazla kötüye gitmemeli.”

"Prensipte Max'in hala bir sözleşmesi var ancak bence Max, 2025'ten önce Mercedes'e katılıp katılmaması gerektiğini ciddi şekilde düşünmeli."