Wolff: "Verstappen'in üstünlüğü, Formula 1'in popülaritesine zarar vermedi"

Red Bull, 2023 sezonundaki 22 yarışın 21'ini kazanırken, bir galibiyet de Ferrari'ye gitti. Ayrıca bu süreçte Max Verstappen 19 galibiyet aldı.

Diğer tarafta Mercedes, 22 yarışta tek bir zafer dahi alamadığı yılı açık bir farkla ikinci sırada tamamladı.

Wolff, Red Bull'un başarısına rağmen F1'e olan ilginin gayet yüksek olduğunu ve Red Bull'un rakiplerinin daha iyi bir iş çıkarması gerektiğini belirtti.

Wolff, "Gördüğümüz rakamlar çok güçlü. Sosyal medyaya büyüyoruz; tribünlerin tıklım tıklım olduğu, biletleri tükenmiş yarışlar görüyoruz."

"Aslına bakarsanız, her şey gösteri etrafında dönüyor. Eğer gösteri iyi değilse taraftarlarımızı bizi daha az takip eder."

"Fakat sporda her zaman söylediğim şey, dürüstlükten hoşlandığımdır. Gösteri spordan sonra gelir ve spor, bir meritokrasidir. Kim işini en iyi yaparsa o kazanır."

"Eğer birisi 19 yarış kazanıyorsa diğer herkesten çok daha iyi bir iş çıkarmış demektir."

"Bunu durduramazsınız, bu yüzden Red Bull Racing ile rekabet edebilmek için daha iyi bir iş yapmak zorundayız. Bunu biz yapmalıyız, Ferrari ve diğer tüm takımlar aynı şeyi yapmalı. Hiçbir şeyi değiştiremeyiz."

"Elbette belli bir farkla beraber insanların 'Nasıl olsa sonucu biliyorum' deme riski var, tıpkı yıllarca Lewis [Hamilton] ile başımıza geldiği gibi."

"Ancak daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor. Şahsen ben de 2026'ya kadar beklemek istemiyorum." dedi.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference