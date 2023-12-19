Wolff: "Verstappen'in üstünlüğü, Formula 1'in popülaritesine zarar vermedi"
Mercedes Formula 1 takım patronu Toto Wolff, Max Verstappen ve Red Bull'un 2023'teki hakimiyetinin F1'in popülaritesine zarar vermediğini söylüyor.
Red Bull, 2023 sezonundaki 22 yarışın 21'ini kazanırken, bir galibiyet de Ferrari'ye gitti. Ayrıca bu süreçte Max Verstappen 19 galibiyet aldı.
Diğer tarafta Mercedes, 22 yarışta tek bir zafer dahi alamadığı yılı açık bir farkla ikinci sırada tamamladı.
Wolff, Red Bull'un başarısına rağmen F1'e olan ilginin gayet yüksek olduğunu ve Red Bull'un rakiplerinin daha iyi bir iş çıkarması gerektiğini belirtti.
Wolff, "Gördüğümüz rakamlar çok güçlü. Sosyal medyaya büyüyoruz; tribünlerin tıklım tıklım olduğu, biletleri tükenmiş yarışlar görüyoruz."
"Aslına bakarsanız, her şey gösteri etrafında dönüyor. Eğer gösteri iyi değilse taraftarlarımızı bizi daha az takip eder."
"Fakat sporda her zaman söylediğim şey, dürüstlükten hoşlandığımdır. Gösteri spordan sonra gelir ve spor, bir meritokrasidir. Kim işini en iyi yaparsa o kazanır."
"Eğer birisi 19 yarış kazanıyorsa diğer herkesten çok daha iyi bir iş çıkarmış demektir."
"Bunu durduramazsınız, bu yüzden Red Bull Racing ile rekabet edebilmek için daha iyi bir iş yapmak zorundayız. Bunu biz yapmalıyız, Ferrari ve diğer tüm takımlar aynı şeyi yapmalı. Hiçbir şeyi değiştiremeyiz."
"Elbette belli bir farkla beraber insanların 'Nasıl olsa sonucu biliyorum' deme riski var, tıpkı yıllarca Lewis [Hamilton] ile başımıza geldiği gibi."
"Ancak daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor. Şahsen ben de 2026'ya kadar beklemek istemiyorum." dedi.
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference
Wolff, takımının gelecekte yeniden başarılar elde etmesini istiyor.
"Şahsen uzun vadeli düşünüyorum. Fabrikamızda 1958'den bu yana tüm dünya şampiyonlarını gösteren bir panom var. Tablo 2050'ye kadar devam ediyor. Her bir yıl için logolar, rozetler var. 27 tane açık, boş bölüm var."
"20 yıl sonra geriye dönüp baktığımda çok daha fazla Mercedes amblemi görmek istiyorum. Geriye dönük bakış açılarından nefret ederim ama son yılı düşündüğümüzde, ikinci, birinci, birinci, birinci, birinci, birinci, birinci, üçüncü, ikinci olduk."
"Bu açıdan baktığımızda, bunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat şu anda 19 yarış kazanan bir adam var. Bu da bizim için yeterince iyi değil."
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