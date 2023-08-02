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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Wolff: "Verstappen'in küstahça davranmak için her türlü nedeni var"

Mercedes takım patronu Toto Wolff'e göre sezonun hegemon gücü Max Verstappen'in biraz küstahça davranmak için yeterince sebebi var.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Belçika'da kariyerinin en dominant zaferlerinden birine imza atan Verstappen, bir noktada o kadar rahattı ki "pit stop antrenmanı" için ekstra bir pit yapmayı dahi önerdi.

Kendisinin bu önerisi, risk almak istemeyen Red Bull takım patronu Christian Horner tarafından reddedildi.

Yarışın ardından birçok kişi, sezonun onuncu galibiyetini elde eden Verstappen'in küstah bir tavır takındığını düşünmekteydi.

Mercedes tarafındaysa böyle bir düşünce bulunmamakta.

Toto Wolff, "Verstappen'in biraz küstah olmak için her türlü nedeni var. Herkesin etrafında daireler çize çize kazanıyor."

" Sinir bozucu, ancak bir yandan da bunu izlemek zorundasınız." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Photo by: Red Bull Content Pool

Şampiyonanın sona erdiğini söyleyen Wolff, sezonun kalanı için Sergio Perez'i hedeflediklerini de ekledi.

Wolff, "Max'i denklemden çıkarmanız gerekiyor. Artık hedefimiz ikinci Red Bull aracı."

"[Verstappen olmasaydı] harika bir sezon izleyebilirdik, ancak kronometre asla yalan söylemez. Herkesi ezip geçen tek bir pilot ve tek bir araç var, tek yapmamız gereken ona yetişmek. Başka seçeneğimiz yok."

"Yine de geçen yıl korkunç geçen yarışla kıyaslarsak, bu kez son pit stoplardan önce Perez, [Charles] Leclerc ve biz sadece sekiz saniyenin içindeydik. Dolayısıyla büyük bir adım atmış vaziyetteyiz."

"Ancak biz ne zaman adım atsak daha büyük bir adım atan rakiplerimiz var. Bu durumu tersine çevirmeliyiz." dedi.

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