Wolff: "Verstappen'in F1 galibiyet rekoru sadece Vikipedi için"

Verstappen'in İtalya GP zaferi tüm zamanların üst üste en fazla F1 galibiyeti rekorunu kırarken, Red Bull da 15 ile üst üste en fazla takım galibiyeti rekorunu kırdı. Ancak Hollandalı pilot, bu istatistiğe odaklanmadığını birçok kez dile getirdi.

Mercedes takım patronu Wolff de Verstappen'in bu başarıya olan ilgisizliğini vurgularken, üst üste en çok galibiyet rekorunun değerini küçümsedi.

Mercedes'in üst üste en fazla galibiyet rekorunu kıramamasıyla ilgili bir soru üzerine Wolff, Sky Sports F1'e şunları söyledi: "Bizim durumumuz biraz farklıydı çünkü takım içinde birbirine karşı savaşan iki pilotumuz vardı."

"Rekorlar [Verstappen'in] umurunda mı bilmiyorum. Bu benim için de önemli bir şey değil, o sayılar Vikipedi için ve zaten kimse onları okumuyor."

The Red Bull team celebrate a record 10th consecutive victory for Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, after the race Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

George Russell ve Lewis Hamilton'ın 5 saniye ceza alarak sırasıyla beşinci ve altıncı oldukları İtalya GP'sini değerlendiren Wolff, Monza'da Red Bull ve Ferrari'nin hızına yetişemeyen Mercedes'in alabileceği en iyi sonucun bu olduğunu düşünüyor.

Wolff, "Çok sayıda olay oldu ama beşinci ve altıncı için mutlu olmalıyız, bugün orada olanları en üst düzeye çıkardığımızı düşünüyorum."

"Aldığımız cezaları gelecekte bunu nasıl önleyebileceğimize bakacağız." dedi.

İtalya GP'sinden önce Wolff ayrıca Monza'nın W14 aracının aero verimliliğindeki önemli bir zayıflığını vurguladığını, takımın Belçika ve Azerbaycan'da da benzer pist özelliklerinde zorlandığını ve her iki Mercedes pilotunun da maksimum hızda rakiplerinden 10 km/s geride kaldığını belirtti.

Sonuç olarak Wolff, Mercedes'in ilerlemesinden memnun ve pist düzeni ve araç gereksinimleri nedeniyle Singapur'da geri döneceklerinden emin.

"Bu biraz Spa ve Bakü gibiydi. Düşük yere basma kuvvetine sahip pistlerde daha iyi olduğumuzu düşünüyorum."

"Dolayısıyla, Singapur bizim için iyi olacak ve orada performansımızı en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor."