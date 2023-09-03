Prime'a abone ol
Önceki / Vasseur: "Ferrari pilotlarının mücadelesini izlemek ilginçti" Sonraki / Alonso: "Bu yarıştan çıkarmamız gereken çok ders var"
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Wolff: "Verstappen'in F1 galibiyet rekoru sadece Vikipedi için"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Max Verstappen'in üst üste 10. tarihi Formula 1 galibiyeti hakkında bu tür rekorların sadece 'Vikipedi için olduğunu ve zaten kimsenin onları okumadığını' söyledi.

Haydn Cobb
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates his record 10th consecutive win on arrival in Parc Ferme

Verstappen'in İtalya GP zaferi tüm zamanların üst üste en fazla F1 galibiyeti rekorunu kırarken, Red Bull da 15 ile üst üste en fazla takım galibiyeti rekorunu kırdı. Ancak Hollandalı pilot, bu istatistiğe odaklanmadığını birçok kez dile getirdi.

Mercedes takım patronu Wolff de Verstappen'in bu başarıya olan ilgisizliğini vurgularken, üst üste en çok galibiyet rekorunun değerini küçümsedi.

Mercedes'in üst üste en fazla galibiyet rekorunu kıramamasıyla ilgili bir soru üzerine Wolff, Sky Sports F1'e şunları söyledi: "Bizim durumumuz biraz farklıydı çünkü takım içinde birbirine karşı savaşan iki pilotumuz vardı."

"Rekorlar [Verstappen'in] umurunda mı bilmiyorum. Bu benim için de önemli bir şey değil, o sayılar Vikipedi için ve zaten kimse onları okumuyor."

The Red Bull team celebrate a record 10th consecutive victory for Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, after the race

The Red Bull team celebrate a record 10th consecutive victory for Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, after the race

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

George Russell ve Lewis Hamilton'ın 5 saniye ceza alarak sırasıyla beşinci ve altıncı oldukları İtalya GP'sini değerlendiren Wolff, Monza'da Red Bull ve Ferrari'nin hızına yetişemeyen Mercedes'in alabileceği en iyi sonucun bu olduğunu düşünüyor.

Wolff, "Çok sayıda olay oldu ama beşinci ve altıncı için mutlu olmalıyız, bugün orada olanları en üst düzeye çıkardığımızı düşünüyorum." 

"Aldığımız cezaları gelecekte bunu nasıl önleyebileceğimize bakacağız." dedi.

İtalya GP'sinden önce Wolff ayrıca Monza'nın W14 aracının aero verimliliğindeki önemli bir zayıflığını vurguladığını, takımın Belçika ve Azerbaycan'da da benzer pist özelliklerinde zorlandığını ve her iki Mercedes pilotunun da maksimum hızda rakiplerinden 10 km/s geride kaldığını belirtti.

Sonuç olarak Wolff, Mercedes'in ilerlemesinden memnun ve pist düzeni ve araç gereksinimleri nedeniyle Singapur'da geri döneceklerinden emin.

"Bu biraz Spa ve Bakü gibiydi. Düşük yere basma kuvvetine sahip pistlerde daha iyi olduğumuzu düşünüyorum."

"Dolayısıyla, Singapur bizim için iyi olacak ve orada performansımızı en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor."

paylaşım
yorumlar

Vasseur: "Ferrari pilotlarının mücadelesini izlemek ilginçti"

Alonso: "Bu yarıştan çıkarmamız gereken çok ders var"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Haydn Cobb Daha fazlası
Haydn Cobb
F2 takvimi açıklandı, Hollanda yerine Katar takvime girdi

F2 takvimi açıklandı, Hollanda yerine Katar takvime girdi

FIA F2

F2 takvimi açıklandı, Hollanda yerine Katar takvime girdi F2 takvimi açıklandı, Hollanda yerine Katar takvime girdi

Puig, Honda hakkında: "Durumumuz hiç iyi değil"

Puig, Honda hakkında: "Durumumuz hiç iyi değil"

MotoGP

Puig, Honda hakkında: "Durumumuz hiç iyi değil" Puig, Honda hakkında: "Durumumuz hiç iyi değil"

LeBron James, Le Mans 24 Saat'e start verecek!

LeBron James, Le Mans 24 Saat'e start verecek!

Le Mans
Le Mans 24 Saat

LeBron James, Le Mans 24 Saat'e start verecek! LeBron James, Le Mans 24 Saat'e start verecek!

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Verstappen, yarışın son turlarında sıkıntı yaşamış!

Verstappen, yarışın son turlarında sıkıntı yaşamış!

Formula 1
İtalya GP

Verstappen, yarışın son turlarında sıkıntı yaşamış! Verstappen, yarışın son turlarında sıkıntı yaşamış!

2023 İtalya GP öncesi: Red Bull'un kanat açıları, yarış için Ferrari'ye göre daha mı avantajlı?

2023 İtalya GP öncesi: Red Bull'un kanat açıları, yarış için Ferrari'ye göre daha mı avantajlı?

Formula 1
İtalya GP

2023 İtalya GP öncesi: Red Bull'un kanat açıları, yarış için Ferrari'ye göre daha mı avantajlı? 2023 İtalya GP öncesi: Red Bull'un kanat açıları, yarış için Ferrari'ye göre daha mı avantajlı?

Verstappen: "Kanat tercihlerimiz, yarış için daha çok işe yaramalı"

Verstappen: "Kanat tercihlerimiz, yarış için daha çok işe yaramalı"

Formula 1
İtalya GP

Verstappen: "Kanat tercihlerimiz, yarış için daha çok işe yaramalı" Verstappen: "Kanat tercihlerimiz, yarış için daha çok işe yaramalı"

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"

Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"

Formula 1
İtalya GP

Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter" Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"

Hamilton: "Aracın gelişmesi için her seçeneği araştırıyorum"

Hamilton: "Aracın gelişmesi için her seçeneği araştırıyorum"

Formula 1
İtalya GP

Hamilton: "Aracın gelişmesi için her seçeneği araştırıyorum" Hamilton: "Aracın gelişmesi için her seçeneği araştırıyorum"

Russell, "tekerleği yeniden icat etmeye çalışırken" performans olarak gerilemiş

Russell, "tekerleği yeniden icat etmeye çalışırken" performans olarak gerilemiş

Formula 1

Russell, "tekerleği yeniden icat etmeye çalışırken" performans olarak gerilemiş Russell, "tekerleği yeniden icat etmeye çalışırken" performans olarak gerilemiş

Son Haberler

Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor"

Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor"

F1 Formula 1
İtalya GP

Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor" Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor"

Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"

Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"

F1 Formula 1
İtalya GP

Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter" Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"

F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü

F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü

F1 Formula 1
İtalya GP

F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü

Harith Noah, TransAnatolia'da nasıl highside yaşadığını anlattı

Harith Noah, TransAnatolia'da nasıl highside yaşadığını anlattı

TRANSANATOLIA

Harith Noah, TransAnatolia'da nasıl highside yaşadığını anlattı Harith Noah, TransAnatolia'da nasıl highside yaşadığını anlattı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol