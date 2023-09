Wolff: "Verstappen'in F1 galibiyet rekoru sadece Vikipedi için"

Verstappen'in İtalya GP zaferi tüm zamanların üst üste en fazla F1 galibiyeti rekorunu kırarken, Red Bull da 15 ile üst üste en fazla takım galibiyeti rekorunu kırdı. Ancak Hollandalı pilot, bu istatistiğe odaklanmadığını birçok kez dile getirdi.

Mercedes takım patronu Wolff de Verstappen'in bu başarıya olan ilgisizliğini vurgularken, üst üste en çok galibiyet rekorunun değerini küçümsedi.

Mercedes'in üst üste en fazla galibiyet rekorunu kıramamasıyla ilgili bir soru üzerine Wolff, Sky Sports F1'e şunları söyledi: "Bizim durumumuz biraz farklıydı çünkü takım içinde birbirine karşı savaşan iki pilotumuz vardı."

"Rekorlar [Verstappen'in] umurunda mı bilmiyorum. Bu benim için de önemli bir şey değil, o sayılar Vikipedi için ve zaten kimse onları okumuyor."

The Red Bull team celebrate a record 10th consecutive victory for Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, after the race

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images