Wolff: "Verstappen'i gerçekten seviyorum"

İki sezon önce Formula 1, tarihinin en büyük mücadelelerinden birine sahne olmuş, Red Bull pilotu Max Verstappen ve Mercedes pilotu Lewis Hamilton son yarışın son turuna kadar şampiyonluk savaşı vermiş, mutlu sona ulaşan isimse Verstappen olmuştu.

O sezon ayrıca birçok dramatik olaya sahne oldu, bunların başında Hamilton'ın Britanya GP'sinin ilk turunda Verstappen'e temas etmesi ve rakibini 51G gibi büyük bir kuvvetle duvara yollaması yer alıyor.

Yarışın ardından hem Toto Wolff'ün, hem de Hamilton'ın kutlama yapması tartışma konusu olurken, Jos Verstappen özellikle Wolff'ü eleştirmiş ve kendisinin "geçmiş olsun" demek için dahi oğlunu aramadığını belirtmişti.

O zamanlar nedeniyle Verstappen'den nefret ettiğinin sanıldığını söyleyen Wolff, oğlu Jack'in Hollandalı bakıcısının dahi işe alınmamaktan korktuğunu itiraf ediyor!

De Telegraaf'a konuşan Wolff, "Oğlumun bakıcısına neden korktuğunu sordum, o da Max Verstappen'den nefret ettiğimi düşündüğünü söyledi."

"Ama Max'i gerçekten seviyorum. Kendisi ve aracı sporun mihenk taşlarından biri. Çok olgunlaştı, artık hata da yapmıyor."

"Ayrıca sadece 25 yaşında. O yaştaki birinin hayata bakış açısından da bu kadar olgun olduğunu düşünmezsiniz. Gerçekten etkileyici.”

"Max, Lewis, Michael Schumacher veya Ayrton Senna, hepsi farklı ama hepsi zor insanlar. Böyle insanları çok severim, hırslı ve yaptıkları işe bağlı olurlar."

“Bu durum sadece sürücüler için değil, aynı zamanda bir takımdaki en iyi kişiler için de geçerli." dedi.