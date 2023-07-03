Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti

2021'de son yarışta ilk şampiyonluğunu kazanan Verstappen, 2022'de zemin etkili araçlara geçilmesiyle daha da güçlü bir araca sahip oldu ve 2. şampiyonluğunu kazandı.

Red Bull, bu sene aldığı gelişim cezasına ve geçen seneyi ilk sırada tamamladığı için kaynak kullanım hakkının azalmasına rağmen daha da güçlendi ve ilk 9 yarışta mağlup edilemedi. Sergio Perez 2 yarış kazanırken, Verstappen Avusturya'daki zaferiyle sezonun 7. galibiyetini elde etmiş oldu. Şu ana kadar alınan sonuçlara ve Red Bull & Verstappen ikilisinin gösterdiği performanslara bakıldığında, tüm yarışları Red Bull'un ve büyük çoğunluğunu Verstappen'in kazanacağı yönünde endişeler ortaya çıktı.

Verstappen, ilk 9 yarışın ardından en yakın rakibi olan takım arkadaşı Perez'le puan farkını 81'e çıkarmış durumda.

Avusturya GP'nin kendileri için hayal kırıklığı mı olduğu sorulduğunda Wolff, "Endişeli değilim çünkü takımımın kalitesine inanıyorum ve daha önce söylediğim gibi, gelişim trendimiz yukarı yönde. Hisse fiyatları yükselirken, bazen düşüşler olmasını beklersiniz. Asla düz bir şekilde yukarı gitmez, zigzaglar olur."

"Şu anda iyi iş çıkaran tek taraf Max ve Red Bull. Diğer herkesin, hafta sonunun her bir saniyesinde onların performansının neden bu şekilde olduğunu sorgulaması lazım."

"Açık bir şekilde tarihte bir pilot ve bir aracın çok dominant olduğu bir dönem geçiriyoruz. Biz bunu Lewis'le yaşadık, Red Bull Sebastian ile Ferrari Michael'le yaşadı. Bu açıdan, bunun yeni bir şey olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Wolff, bu yarışta geride kalsalar da Red Bull'u ilerleyen yarışlarda mağlup etme inançlarını kaybetmiş değil.

Wolff, "Hâlâ takıma inanıyorum çünkü buna hayır, motoru kısıp her şeyi gelecek seneye aktarmanın daha iyi olacağını söyleyebilirim ancak bunu yapamayız. Çalışmaya devam etmeliyiz."

"Bu tür kötü günleri en iyi şekilde değerlendirmeli ve iyileşip farkı kapatmaya çalışmalıyız. Daha önce iyi olduğumuz yarışlar gördük, Montreal'de Verstappen ile fark 10 sn civarındaydı ve oradaki durum, bugünden çok daha cesaret vericiydi." dedi.