Wolff: "Verstappen ve Red Bull yenilmez değil"

Yıllardır zorlandığı Avusturya'da yine iyi bir hafta sonu geçiremeyen Mercedes'in moral bozmadığını söylemek mümkün.

İspanya ve Kanada'daki podyumlarla moral bulan takım, bu hafta sonu Silverstone'a düşük hızlı virajlardaki dengeyi arttırması beklenen bir güncelleme paketiyle geliyor.

Takımın attığı adımlardan memnun kaldığını belirten Toto Wolff ise Max Verstappen-Red Bull ikilisinin yenilmez olduğunu düşünmüyor.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, sezonun ilerleyen bölümünde Verstappen ile mücadele edip edemeyecekleri sorusuna, "İnancımı koruyorum, eğer korumazsam aracın gelişimini durdurup yarışları ilk 10'da tamamlamaktan mutlu olabiliriz. Ancak bu elbette bir seçenek değil."

"Sadece çalışmaya devam etmeliyiz. Bu kötü günleri olabildiğince iyi değerlendirmeli ve toparlanıp farkı kapatmaya çalışmalıyız."

"İyi olduğumuz yarışlar gördük, sanırım Montreal'de Verstappen'le aramızdaki fark 10 saniyeydi, bu da işlerin Avusturya'ya göre daha iyi ilerlediği anlamına geliyor."

"Genel gidişat şu şekilde: Max daima önde, onu takım arkadaşı takip ediyor, sonrasında da [sırasız şekilde] Aston Martin, Ferrari, güncellemelerin ardından Lando [Norris] ve biz geliyoruz. Güç dengesi her yarış değişiyor gibi."

"Duyduğuma göre Ferrari ve McLaren önemli güncellemelerle gelmiş, bu da Avusturya'daki formumuzun açıklamalarından biri olabilir. Neyse ki bu hafta da biz güncelleme getiriyoruz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes her şeye rağmen iyimserliğini korusa da, Red Bull bu sezon her yarışı kazanarak rekor kırma imkanına sahip gibi.

Başarının tadını çıkaran Red Bull takım patronu Christian Horner ise bu başarının bozulması için tek bir kötü şansın yeteceğini çok iyi biliyor.

Horner, "Geçen yıl Britanya GP'sinde Max'in aracına bir parça enkaz takıldığını gördük, bu da kendisinin tabanını, dolayısıyla yarışını mahvetti."

"Zafer ve başarısızlık arasında çok ince farklar var ve bence takım inanılmaz bir seviyede çalışıyor. Ancak biraz hava durumu, biraz kötü şans ya da bir lastik patlamasıyla işler çok hızlı bir şekilde tersine dönebilir.

"Dolayısıyla sadece üst düzey performans vermeye devam etmeli ve ne kadar daha bu şekilde ilerleyebileceğimizi görmeliyiz.

"Silverstone'a kendimize güvenerek gideceğiz, ancak aynı zamanda topu düşürmenin çok kolay olduğunun ve bazen kontrolünüz dışında değişkenlerin ortaya çıkmasının çok kolay olduğunun da farkındayız." dedi.