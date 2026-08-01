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Formula 1 Hungaroring Pirelli testi

Wolff, Verstappen ve Antonelli’nin takım arkadaşı olma ihtimalini değerlendirdi

Toto Wolff, gelecekte Max Verstappen ve Kimi Antonelli’nin Mercedes’te yarışma ihtimalini değerlendirdi ve ikili arasındaki rekabeti geçmişe kıyasla daha başarılı yönetebileceğini söyledi.

Neşe Akkoyun
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Jordan McKean / LAT Images via Getty Images

Mercedes, 2027 sezonu için kâğıt üzerinde George Russell ve şampiyona lideri Kimi Antonelli ile yoluna devam etmeyi planlıyor. Ancak Toto Wolff’un dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen’e olan açık ilgisi konuşulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Red Bull’un performans düşüşü yaşadığı dönemde Verstappen’i takıma çekmek için ciddi girişimlerde bulunan ancak Hollandalı pilotun sözleşmesindeki çıkış maddesinin aktif olmaması sebebiyle bu hamleyi erteleyen Mercedes, Russell'ın sözleşmesini uzatmıştı.

Ancak Wolff, Sky Germany'ye verdiği Verstappen ve Antonelli’nin aynı takımda olma senaryosunu açıkça değerlendirdi.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

19 yaşındaki İtalyan yıldız Antonelli ve 28 yaşındaki tecrübeli şampiyon Verstappen’in aynı garajı paylaşması ihtimalini yorumlayan Toto Wolff, şu sözleri söyledi: "Kimi’ye gelişmesi için zaman vermeniz gerekiyor. Max ise şu an kariyerinin zirvesinde ve her şeyi yapabilecek güçte.”

“İkisi birbirine saygı duyuyor ve farklı kuşakların pilotları. Ama ikisini birden aynı takımda toplamak elbette yeni bir rekabetin başlangıç noktası olurdu.”

“Yine de bundan korktuğumu söyleyemem. Zamanında Rosberg ve Hamilton ile çok daha zorlu bir süreç yaşamıştım.” 

“Muhtemelen bugün olsa benzer bir durumu çok daha iyi yönetirim. Gelecekte Max ve Antonelli’nin takımda yer alma ihtimalinden korkmuyoruz.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“Fakat mevcut durumda Kimi ve George arasındaki dinamikten son derece memnunuz. Takım olarak harika bir ilerleme kaydettik; şu an takıma yeni bir pilot getirmek uzun vadeli planlarımız için doğru olmaz."

Mercedes, 2027 için Russell ve Antonelli ikilisiyle devam edeceğini vurgulasa da paddoktaki fısıltılar dinmiyor. Geçtiğimiz yıl Mercedes, Verstappen’in peşindeyken George Russell tartışmasız takım lideri konumundaydı. 

Ancak bu sezonun ilk 11 yarışının ardından çaylak Antonelli’nin şampiyona liderliğine yükselmesi ve Russell’ı 59 farkla geride bırakması garajdaki güç dengelerini değiştirdi.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

Russell’ın takımdaki yeri kısa vadede tehlikede görünmese de Verstappen’in transfer pazarına girmesi durumunda Mercedes’in kimi tercih edeceği şimdiden merak ediliyor.

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