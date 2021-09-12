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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Wolff: "Verstappen 'teknik faul' yaptı"

Toto Wolff, Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında yaşanan kazanın büyük çoğunlukla Verstappen’in suçu olduğunu ve hakemlerin doğru bir karar almaması halinde bunun son kaza da olmayacağını düşünüyor.

Wolff: "Verstappen 'teknik faul' yaptı"

2021 Monza Grand Prix’sinin 26. Turunda pitlerden çıkan Lewis Hamilton ile Max Verstappen 2. virajda temas yaşadılar.

Bu temasın ardından Verstappen'in aracı Hamilton'ın üzerine çıktı ve her iki pilot da yarışa veda etti.

Bu temasın sorumlusunun kim olduğu sorusuna yanıt veren Wolff şöyle dedi: "Kimin suçlu olduğuna veya kimin ağırlıklı suçlu olduğuna komiserler kurulu karar verecek."

"Sanırım futboldaki teknik faul durumuna benzer bir olay yaşadık. Max, eğer Lewis önüne geçerse yarışı Lewis’in kazanacağını biliyordu."

Bu, ikili arasındaki ilk temas değildi. İkili daha önce Silverstone'da da temas yaşamıştı ve orada Verstappen yarış dışı kalmıştı.

Wolff, "Max muhtemelen kendisine yer verilmediğini ve eğer virajda birisiyle yan yanaysa virajın ona ait olduğunu düşünüyor. "

"Bana yan yanaymış gibi de gelmedi. Ortadaki sosis kerbe yöneliyor. Lewis'in 1. turda 4. virajda yaptığıyla karşılaştırırsanız, asıl dışarı itilme öyle olur. Fakat evet, bırakalım hakemler karar versin. Bazı meslektaşlarım gibi herkesi dolduruşa getirmek istemiyorum." dedi.

Toto Wolff, Red Bull ve Mercedes’in markalar şampiyonluğu mücadelesi ve Lewis Hamilton ile Max Verstappen’in şampiyonluk yarışı kızıştıkça Max’ın sürüşünün daha sonra da kazalara sebebiyet vereceğinden endişeleniyor.

"Yarışın başındaki 4. Viraj olayına baktığımızda Lewis’in olgun bir şekilde dışarı itildiğini kabullendiğini gördük. Çünkü diğerlerinin virajda ondan önde olduğunu biliyordu. Sonraki örnek ise yaşanan kaza. Max burnunu oraya soktuğunda, bir kazayla sonuçlanacağı çok belliydi. Biz bir anlaşmaya varamasak da, hakemler varacaktır."

"Bu durum daha fazla devam etmemeli. Lewis’in üzerine bir araç çıktı ve lastikleri tam kafasının üzerindeydi. Halonun ne kadar önemli olduğunu yeniden görmüş olduk. Daha ne kadar ileri gidecek? Yüksek hızlarda birbirimize mi gireceğiz? Kimseye kızgın değilim sadece ilk turdaki 4. Viraj olayından ders almadılar ve 26 tur gecikmeli yarış dışı kaldılar."

Çeviri: Hasan Mert Şanlı

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