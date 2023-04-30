Önceki / Yıl sonu FIA Gala'sı Bakü'de yapılacak Sonraki / Hulkenberg ayar değişikliği sonrası Azerbaycan GP'ye pit yolundan başlayacak
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Wolff: "Verstappen sadece Hamilton'a karşı farklı yarışıyor, Mercedes'e değil"

Mercedes patronu Toto Wolff, Max Verstappen'in Formula 1 Azerbaycan Grand Prix sprint yarışında George Russell ile temas yaşamasına rağmen Mercedes'ten ziyade Lewis Hamilton ile farklı yarıştığını düşünüyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Wolff: "Verstappen sadece Hamilton'a karşı farklı yarışıyor, Mercedes'e değil"

Verstappen, cumartesi günkü Bakü sprint yarışında George Russell ile temas yaşamış ve bu temasın ardından çok sinirlenmişti.

Red Bull pilotu yarıştan sonra Russell'la kapalı parkta karşı karşıya geldi ve rakibinden bir açıklama istedi. Fakat beklediği yanıtı alamadı.

Verstappen geçmişte Hamilton'la birden fazla kez temas yaşadı. Russell ile olan temas da, Hollandalı pilotun Mercedes sürücülerine karşı daha agresif yarışmayı tercih ettiği düşüncesini doğurdu.

Ancak Wolff, Bakü'deki olayda uygunsuz bir şey görmediğini, aksine bunun iki genç sürücünün birbirlerine karşı verdiği sert bir mücadele olduğunu belirtti.

Wolff, Verstappen'in Mercedes'e karşı daha sert yarıştığını düşünüp düşünmediği sorulduğunda şunları söyledi: "Hayır, bence Max Lewis'le farklı yarışıyor."

"Aynı jenerasyon pilotlar ise kendi aralarında hep çok sertler ama birbirlerini çok iyi tanıyorlar."

"Bunu muhtemelen ilk kez 10 yaşındayken yaşadılar. Yani bu bir yarış. %70/30 mu, 60/40 mı, yoksa 50/50 mi bilmiyorum. Bu oranlarda bir yerde."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 3rd position, is interviewed in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing, 3rd position, is interviewed in Parc Ferme

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff, Verstappen'in yarıştan sonra gösterdiği tepkiyi anladığını çünkü olanlara üzülmüş olabileceğini belirtti.

"Sürücüler arasındaki dostça atışmalar iyi bir eğlence faktörü!"

"Yarıştaki duruma bakarsak, Verstappen orada dış çizgiden gitmeye çalıştı, ki bu asla kolay bir pozisyon değil."

"Çarpıştılar, araçta büyük bir delik oluştu ve bu kesinlikle yarışı için ideal bir durum değildi. Üzgün olması kesinlikle anlaşılabilir.

"Ancak diğer tarafta George kendi pozisyonunu savundu ve bunu yapabilecekleri de çok açık. Dolayısıyla aralarında ilk kez böyle bir durum yaşanmıyor."

Wolff, Verstappen'in yaptığı gibi dışarıdan gitmeye çalışan herhangi bir sürücünün risk aldığını düşünüyor.

"George'un yerinde olsaydım ben de aynısını yapardım fakat Max'in yerinde olsaydım o zaman da üzülürdüm."

"Bence iyi savunma yaptı."

"Dışarıdan geçiş yapmak tehlikeli çünkü ya kaçış alanına girersiniz ya da duvara çarparsınız. Ya da içeride zayıf biri olabilir ve size dünya kadar alan bırakabilir."

"Ancak içeriden giderseniz, dönmeniz gereken oldukça büyük bir açı var. Eğer orada dışa açılmadan dönmeye çalışırsanız, bir sonraki düzlükte kaybedersiniz."

paylaşım
yorumlar

Yıl sonu FIA Gala'sı Bakü'de yapılacak

Hulkenberg ayar değişikliği sonrası Azerbaycan GP'ye pit yolundan başlayacak
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
FIA, kırmızı bayrak sonrası yeni start prosedürü konusunda anlaştı

FIA, kırmızı bayrak sonrası yeni start prosedürü konusunda anlaştı

Formula 1
Azerbaycan GP

FIA, kırmızı bayrak sonrası yeni start prosedürü konusunda anlaştı FIA, kırmızı bayrak sonrası yeni start prosedürü konusunda anlaştı

Resmi: Sargeant sprint yarışından çekildi

Resmi: Sargeant sprint yarışından çekildi

Formula 1
Azerbaycan GP

Resmi: Sargeant sprint yarışından çekildi Resmi: Sargeant sprint yarışından çekildi

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

George Russell Daha fazlası
George Russell
Marko: "Verstappen aldığı hasar nedeniyle hızını koruyamadı"

Marko: "Verstappen aldığı hasar nedeniyle hızını koruyamadı"

Formula 1
Azerbaycan GP

Marko: "Verstappen aldığı hasar nedeniyle hızını koruyamadı" Marko: "Verstappen aldığı hasar nedeniyle hızını koruyamadı"

Russell: "Umarım Verstappen gelecek yarışlar için ders çıkarmıştır"

Russell: "Umarım Verstappen gelecek yarışlar için ders çıkarmıştır"

Formula 1
Azerbaycan GP

Russell: "Umarım Verstappen gelecek yarışlar için ders çıkarmıştır" Russell: "Umarım Verstappen gelecek yarışlar için ders çıkarmıştır"

Russell: "Max güzel mücadele için elimi sıkar diye düşündüm"

Russell: "Max güzel mücadele için elimi sıkar diye düşündüm"

Formula 1
Azerbaycan GP

Russell: "Max güzel mücadele için elimi sıkar diye düşündüm" Russell: "Max güzel mücadele için elimi sıkar diye düşündüm"

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Hamilton: "Red Bull ile aramızda bu kadar fark olmasını beklemiyordum"

Hamilton: "Red Bull ile aramızda bu kadar fark olmasını beklemiyordum"

Formula 1
Azerbaycan GP

Hamilton: "Red Bull ile aramızda bu kadar fark olmasını beklemiyordum" Hamilton: "Red Bull ile aramızda bu kadar fark olmasını beklemiyordum"

Russell: "Hızlanmak için neyi değiştirmemiz gerektiğini bilmiyoruz"

Russell: "Hızlanmak için neyi değiştirmemiz gerektiğini bilmiyoruz"

Formula 1
Azerbaycan GP

Russell: "Hızlanmak için neyi değiştirmemiz gerektiğini bilmiyoruz" Russell: "Hızlanmak için neyi değiştirmemiz gerektiğini bilmiyoruz"

Mercedes, 2024 F1 aracının tasarımında "temiz bir sayfa" açmayacak

Mercedes, 2024 F1 aracının tasarımında "temiz bir sayfa" açmayacak

Formula 1
Azerbaycan GP

Mercedes, 2024 F1 aracının tasarımında "temiz bir sayfa" açmayacak Mercedes, 2024 F1 aracının tasarımında "temiz bir sayfa" açmayacak

Son Haberler

Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil

Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil

F1 Formula 1

Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil

Marko: "Checo, Bakü'de harika bir yarış çıkardı"

Marko: "Checo, Bakü'de harika bir yarış çıkardı"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Marko: "Checo, Bakü'de harika bir yarış çıkardı" Marko: "Checo, Bakü'de harika bir yarış çıkardı"

Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor"

Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor" Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.