Wolff: "Verstappen sadece Hamilton'a karşı farklı yarışıyor, Mercedes'e değil"
Mercedes patronu Toto Wolff, Max Verstappen'in Formula 1 Azerbaycan Grand Prix sprint yarışında George Russell ile temas yaşamasına rağmen Mercedes'ten ziyade Lewis Hamilton ile farklı yarıştığını düşünüyor.
Verstappen, cumartesi günkü Bakü sprint yarışında George Russell ile temas yaşamış ve bu temasın ardından çok sinirlenmişti.
Red Bull pilotu yarıştan sonra Russell'la kapalı parkta karşı karşıya geldi ve rakibinden bir açıklama istedi. Fakat beklediği yanıtı alamadı.
Verstappen geçmişte Hamilton'la birden fazla kez temas yaşadı. Russell ile olan temas da, Hollandalı pilotun Mercedes sürücülerine karşı daha agresif yarışmayı tercih ettiği düşüncesini doğurdu.
Ancak Wolff, Bakü'deki olayda uygunsuz bir şey görmediğini, aksine bunun iki genç sürücünün birbirlerine karşı verdiği sert bir mücadele olduğunu belirtti.
Wolff, Verstappen'in Mercedes'e karşı daha sert yarıştığını düşünüp düşünmediği sorulduğunda şunları söyledi: "Hayır, bence Max Lewis'le farklı yarışıyor."
"Aynı jenerasyon pilotlar ise kendi aralarında hep çok sertler ama birbirlerini çok iyi tanıyorlar."
"Bunu muhtemelen ilk kez 10 yaşındayken yaşadılar. Yani bu bir yarış. %70/30 mu, 60/40 mı, yoksa 50/50 mi bilmiyorum. Bu oranlarda bir yerde."
Max Verstappen, Red Bull Racing, 3rd position, is interviewed in Parc Ferme
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Wolff, Verstappen'in yarıştan sonra gösterdiği tepkiyi anladığını çünkü olanlara üzülmüş olabileceğini belirtti.
"Sürücüler arasındaki dostça atışmalar iyi bir eğlence faktörü!"
"Yarıştaki duruma bakarsak, Verstappen orada dış çizgiden gitmeye çalıştı, ki bu asla kolay bir pozisyon değil."
"Çarpıştılar, araçta büyük bir delik oluştu ve bu kesinlikle yarışı için ideal bir durum değildi. Üzgün olması kesinlikle anlaşılabilir.
"Ancak diğer tarafta George kendi pozisyonunu savundu ve bunu yapabilecekleri de çok açık. Dolayısıyla aralarında ilk kez böyle bir durum yaşanmıyor."
Wolff, Verstappen'in yaptığı gibi dışarıdan gitmeye çalışan herhangi bir sürücünün risk aldığını düşünüyor.
"George'un yerinde olsaydım ben de aynısını yapardım fakat Max'in yerinde olsaydım o zaman da üzülürdüm."
"Bence iyi savunma yaptı."
"Dışarıdan geçiş yapmak tehlikeli çünkü ya kaçış alanına girersiniz ya da duvara çarparsınız. Ya da içeride zayıf biri olabilir ve size dünya kadar alan bırakabilir."
"Ancak içeriden giderseniz, dönmeniz gereken oldukça büyük bir açı var. Eğer orada dışa açılmadan dönmeye çalışırsanız, bir sonraki düzlükte kaybedersiniz."
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