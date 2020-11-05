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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Verstappen, Red Bull'un yapabileceğinden daha fazlasını yapıyor"

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Wolff: "Verstappen, Red Bull'un yapabileceğinden daha fazlasını yapıyor"
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Mercedes F1 patronu Toto Wolff, Red Bull pilotu Max Verstappen'den övgüyle bahsetti ve Hollandalı sürücünün araçtan her zaman maksimumu çıkardığını belirtti.

Max Verstappen şu anda kariyerinin en istikrarlı dönemini geçiriyor.

2019 Amerika Grand Prix'sinden bu yana finiş gördüğü tüm yarışlarda podyuma çıkan Max Verstappen, son 16 yarışta 2 galibiyet, 6 ikincilik ve 4 üçüncülük almayı başardı.

Verstappen, Avusturya, İtalya, Toskana ve Imola'da ise finiş göremedi.

Şampiyonada 162 puanla üçüncü sırada yer alan genç sürücü, şampiyonluk şansını kaybetse de, ikincilik için Valtteri Bottas'ı zorluyor.

Genç sürücünün bu performansı, arka arkaya yedinci kez markalar şampiyonu olan Mercedes'in patronu Toto Wolff'u etkiledi.

Hollanda gazetesi De Telegraaf'a konuşan Wolff, "Max fevkalade bir iş çıkarıyor."

"Performansını nasıl ifade ederim bilmiyorum ama aracının yapabileceğinden daha fazlasını yapıyor."

"Her hafta sonu üç sürücünün öne çıktığını ve orada yer aldığını görüyoruz. Max her zaman nasıl ön bölümde kalacağını biliyor." dedi.

Wolff, Red Bull'un gelecek yılki performansından ise endişeli.

"Honda'nın motor tedarikçisi olarak son yılını şık bir şekilde bitirmek istediğini ve ekstra motive olacağını düşünüyorum."

"Bu aynı zamanda Red Bull için ve kesinlikle Max için de aynı olacak."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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