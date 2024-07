Wolff: "Verstappen, Mercedes'in artan performansını fark etmiş olabilir"

Avusturya ve Silverstone'da arka arkaya iki zafer kazanan Mercedes'in yüksek form grafiği, Lewis Hamilton'ın yerine yeni bir isim arayışındayken takımın işini biraz daha kolaylaştırabilir.

Mercedes'te sezonunun en büyük sorusu, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye gitmesiyle boşalan koltuğa genç Kimi Antonelli'nin geçip geçmeyeceği.

Diğer taraftan Toto Wolff, Max Verstappen'i Red Bull'dan koparmaya çalıştığını gizlemedi. Hollandalı pilotun mevcut takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ancak Verstappen'in Red Bull'dan ayrılmak istemesi halinde bazı sözleşme maddelerinin uygulanabileceği belirtiliyor.

Verstappen geçtiğimiz haftalarda Mercedes'e geçme ihtimaline mesafeli yaklaşmış ve rekabetçi bir aracı yüksek maaş gibi faktörlerden daha çok önemsediğini belirtmişti.

Mercedes'in Avusturya zaferi, Max Verstappen ve Lando Norris arasındaki yaşanan temasa bağlıyken, Silverstone zaferi tamamen takımın başarısına dayanıyor. Mercedes, sıralama seansında ilk çizgiyi elde ettikten sonra Hamilton değişken ve zorlu koşullarda liderliğe yükselerek pist kuruduktan sonra yumuşak lastik stratejisi ile galibiyete ulaştı.

Rekabetçi bir aracın takımı daha ilgi çekici hale getirmesiyle birlikte Toto Wolff, W15'in artan performansının pilot seçimi sürecinde takımın gözünde hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi.

"Sanmıyorum... Bu bizim düşüncemizi etkilemiyor."

"Her zaman hızlı bir araca ihtiyacımız olduğunu söyledim ve hızlı bir aracımız olduğunda, birçok sürücü için ilginç hale geliyoruz."

"Ancak sakin kalıp araca odaklanmaya devam etmeliyiz. Sezonun tamamlanmasının ardından seçeneklerin hâlâ aynı olup olmadığına bakmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Ama bu, bilirsiniz, her şeyi tepetaklak değiştirmek gibi bir şey değil."

Toto Wolff'e galibiyetin sürücü pazarı açısından bir şeyi değiştirip değiştirmeyeceği sorulduğunda, Red Bull'un takım misafirhanesini işaret ederek şunları söyledi: "Bilmiyorum, [Max] yarışta araca bakabilmek için çok fazla fırsatı buldu!"

Mercedes, arka arkaya iki galibiyet alarak 2022’de başlayan yer etkisi çağında takım olarak en büyük başarısını elde etmiş oldu.

Yıla performans olarak geride başlayan Mercedes, teknik patron James Allison’a göre yapılan son güncellemelerle birlikte araç 'sürücü dostu' hale geldi.

Toto Wolff ise her şeyin aniden bir araya gelmeye başladığını söyledi. Aero paketinde yapılan son güncellemelerle ilgili olarak "Her şey rayına oturdu ve bir anda mantıklı olmayan her şey mantıklı hale geldi" dedi.

"Takım olarak gelinen gelişim yönü veya gelişim yönünün sonuçları eski dönemlerimizdeki gibi; performans buluyoruz, bunu araca uyguluyoruz ve bu tur zamanlarına yansıyor. Son iki yıldır durum böyle değildi. "

"Dahası da var. Budapeşte ve Spa’ya performans açısından yeni parçalar getireceğiz."

"Ancak diğer taraftan, kendimizi kaptırmamalıyız. Geçen hafta karışıklıktan faydalanarak bir galibiyet almıştık. Bugün ise gerçek bir galibiyet aldık. Tempomuz iyiydi, George ve Lewis liderdi ve tüm koşullarda oradaydık."