Wolff: "Verstappen, Mercedes'e gelmeyecek"

Red Bull'un beklenen performansı gösterememesinden ötürü Max Verstappen'in takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Hollandalı pilotun Mercedes'e gidebileceği iddiaları var ancak Lewis Hamilton'la takım arkadaşı olması halinde çok ciddi bir savaş ortaya çıkabilir.

Daha önce Nico Rosberg-Hamilton kadrosuna sahip olan ve başı çok ağrıyan Mercedes, şu anda Hamilton-Valtteri Bottas kadrosundan oldukça memnun görünüyor.

Wolff, bundan ötürü Verstappen'in bir seçenek olarak görmediklerini belirtti.

ORF'ye konuşan Wolff, "Max, Mercedes için bir seçenek değil."

"Onun varlığı, neyse ki Valtteri (Bottas) ile şimdiye kadar hiç yaşanmamış olan gereksiz bir ‘Yıldız Savaşları’ yaratır.” dedi.

Wolff daha önce Rosberg ve Hamilton savaşının takım için çok zor olduğunu belirtmiş.

"Muhtemelen Nico ve Lewis arasında tam olarak ne olduğunu asla anlayamayacağız."

“Arkadaşlıklarının rekabete ve sonra düşmanlığa dönüştüğünü gördük. Anlaşılması zor bir dinamikti ve başa çıkması çok zor bir durumdu."

"Ekip toplantıları sırasında çok fazla negatif enerji vardı ve artık kabul edilemez bir noktaya geldi ve durumu ele almak zorunda kaldık."