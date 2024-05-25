Wolff, Verstappen - Mercedes planından vazgeçmiyor

Verstappen'in uzun vadeli bir sözleşmesi olmasına rağmen Wolff, Ferrari'ye geçen Lewis Hamilton'ın yerine, Hollandalı pilotun Brackley'e gelmesi planını gizlemedi.

Hamilton, bu sezonun başlarında Ferrari'ye gideceğini açıklamıştı. Dünya Şampiyonu pilotun bu kararıyla koltuğu da, Carlos Sainz, Esteban Ocon ve Andrea Kimi Antonelli gibi pilotlar için bir ihtimal haline geldi.

Fakat Wolff, efsane tasarımcı Adrian Newey'nin sezon sonunda Red Bull'dan ayrılmaya karar vermesiyle takım içinde ortaya çıkan kaostan faydalanarak, Mercedes'te görmek istediği kişinin Verstappen olduğunu söyledi.

Monaco GP yaklaşırken Wolff, Verstappen'in sözleşme imzalaması için ne gerektiği konusunda dürüst davrandı.

Wolff, PA Haber ajansına verdiği röportajda, "Max, rekabetçi olmayan bir araca binmeyecek ve şu anda üç kez dünya şampiyonunu olmuş bir pilotu cezbetmeye yetecek kadar rekabetçi değiliz."

"Her zaman en hızlı araca sahip olmak önemlidir, çünkü bu neyin doğru olduğunu düşünmeyi daha kolay hale getiriyor."

“Günün sonunda, basında yeterince bahsedilmeyen, gerçekten güçlü bir ekibe sahibiz."

"Ne yapmaları gerektiğini ve takım için ne kadar değerli olduklarını biliyorlar. Ayrıca aracın başarısında ne kadar önemli bir rol oynadıklarını da biliyorlar. Çalışmaya da devam ediyoruz."

"Önümüzdeki ayların nasıl geçeceğini görmemiz gerekiyor. McLaren'a bakın. Eğer aracı 0.4 sn geliştirebilirsek onların yaptığı gibi, çok rekabetçi olacağız."

"Anı beklemem gerekiyor, şu anda acil bir durum yok." dedi.

Ayrıca Wolff, Sainz, Ocon veya başka biriyle sözleşme imzalama konusunda da aceleci davranılmaması gerektiğini söyledi.

Red Bull Genel Müdürü Oliver Mintzlaff, geçtiğimiz günlerde Toto Wolff'un kamuoyunda Verstappen'i takip etmesini sert bir dille eleştirdi ve bunun, Mercedes'in ezeli rakiplerine karşı "saygı eksikliği" anlamına geldiğini söyledi.