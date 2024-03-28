Wolff: "Verstappen-Mercedes birlikteliği 'bir noktada' gerçekleşmeli"

Mercedes'te Lewis Hamilton'ın koltuğu için birden fazla aday var fakat takımın ana hedefi üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen.

Hollandalı pilota olan ilgilerini dile getiren Toto Wolff, şöyle dedi: "Bu belirli bir noktada gerçekleşmesi ya da gerçeğe dönmesi gereken türden bir birliktelik."

"Fakat bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz."

"Max bizim ilk tercihimiz. Hepimiz onun performans seviyesini biliyoruz. O, olağanüstü bir sürücü fakat şu anda ona sürmesi ve ayarlaması zor bir araç verebiliriz."

Wolff, acele bir karar almak istemediklerini de ekledi.

"Şimdi hiçbir şeyi aceleye getirmeden, temkinli şekilde ilerlemek istiyoruz. Boş bir koltuğumuz var ve en iyi takımlar arasında gelecek sezon için koltuğu olan tek takım biziz."

"Birkaç ay önce böyle bir fırsat olmasını beklemiyordum. Lewis'in yeri için bizim için ilgi çekici olan sadece küçük bir sürücü grubu var."

"Bunlar arasında acele karar vermeyecek bazı sürücüler var. Max Verstappen de önümüzdeki birkaç haftalık dilimde ne yapacağına karar vermeyecek."

"Red Bull'da belli bir durum var. Dolayısıyla Max de bu durumun nasıl geliştiğini görmeye çalışacak."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Toto, Jos ve Max ile 2021'de olanlar hakkında konuşarak "havayı temizlediklerini" söyledi.

Wolff, Mirror'a verdiği demeçte "Max, Jos ve ben bu konu hakkında konuştuk ve her şeyi çözdük."

"Sanırım birbirimize her zaman saygı duyduk. Jos ve ben aynı mizah anlayışına sahibiz. Bence en önemli şey ikimizin de saçmalıklardan hoşlanmaması."

"Jos yarış hakkında benden daha çok şey biliyor. Ben de muhtemelen organizasyonu yönetme konusunda biraz daha bilgiliyim."

"O rekabet anlarının yaşanmış olması talihsiz bir durum ama belki onlar da benim yerimde olsalardı böyle davranırlardı."

"Sonuçta ben her zaman kendi sürücümü savunacağım."

"Tüm o yıla [2021] dönüp baktığımda bazı hatalar yaptığım açık. Bazı şeyleri ele alış biçimimde hatalar vardı bunu tersine çeviremem."

"Max'in son iki yılına bakarsanız, ona yakın kimse yok."

"Elbette iyi bir araç, motor ve takım olmadan da bunu yapamazsınız. Max şu anda bu konumda."

Toto, Max'i geçmişte de istediklerini söyledi.

"Onunla sözleşme imzalamayı deneme fırsatımız zaten vardı. Max o dönem Formula 3'te yarışıyordu."

"Gayet iyi bir ilişkiye sahip olduğum Jos ile Viyana'daki evimde görüştük. O zamanlar ona hemen Formula 1'de yarışma fırsatı verecek imkânlara sahip değildim."

"Jos bana Red Bull'un Toro Rosso ile bunu hemen yapma fırsatı sunduğunu söyledi ve öyle de oldu."

"Faenza'da geçirdiği tek sezonun ardından Daniil Kvyat'ın koltuğuna oturdu. Şimdi karşımızda üç kez dünya şampiyonu olmuş bir pilot var.