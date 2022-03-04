Wolff: "Verstappen, Masi'yi 'yoldan çıkardıkları' için Red Bull'a borçlu"

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Wolff, Sky Sports'un yeni belgeseli Duel: Hamilton vs Verstappen'e verdiği demeçte, hem tartışmalı Abu Dhabi Grand Prix'sini hem de sezonun sondan bir önceki yarışı olan Suudi Arabistan'ı, Masi ve Wheatley arasındaki "sıkı arkadaşlığa" örnek olarak gösterdi.

RacingNews365.com'daki haberde Wolff, "Jonathan Wheatley işini yaptı."

"Yarış direktörü Michael Masi'yi sadece Abu Dhabi'de değil, daha önce de yoldan çıkardı. Max ona çok şey borçlu." dedi.

Abu Dhabi Grand Prix'sinin son turlarında çıkan güvenlik aracı sırasında alınan kararlar, Verstappen'in son turda Lewis Hamilton'ı geçmesini sağladı ve Hollandalı dünya şampiyonu oldu.

Yarışın ardından FIA soruşturma başlattı ve alınan kararlarla birlikte Masi görevden alındı.

Wolff, olanları "geride bırakmak" istediğini ama Masi ile konuşmak gibi bir niyeti olmadığını söyledi.

Wolff, "Onunla konuşmadım ve bir daha asla konuşmak istemiyorum." dedi.

Takım patronu buna rağmen, Masi'nin, yarış yönetiminin yapılandırmasının "bir kurbanı" olduğunu söyledi.

Avusturyalı, "Aldığı kararlar yanlıştı ve eminim buna pişmandır."

"FIA bir problem olduğunu çok daha önceden görmeliydi. Yapılandırmada problem vardı. Kişilerde problem vardı." dedi.

Wolff, Abu Dhabi hakkında, "Bir futbol maçı gibi 1-0 gidiyordu ama bir anda hakem, 'Artık 0-0. Bir sonraki golü atan kazanır.' dedi."

"Bu sırada ayağımızda ayakkabımız yoktu." dedi.

Takım patronu yine de Verstappen'in şampiyonluğu hak ettiğini ifade etti.

Wolff, "Max için üzülüyorum."

"Dünya şampiyonluğunu hak ediyor ama sadece Abu Dhabi hakkında konuşuluyor." dedi.