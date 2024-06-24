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Formula 1 İspanya GP

Wolff: "Verstappen ile herhangi bir görüşme yapmadık"

Mercedes şu anda Max Verstappen ile potansiyel bir yarış koltuğu hakkında görüşmüyor ve Toto Wolff odak noktalarının yalnızca aracı geliştirmek olduğunda ısrar ediyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Wolff, Christian Horner soruşturmasının ardından 2025 için Verstappen'i istediklerini dile getirse de; son yarışlarda bu konu hakkında bir demeç vermedi.

Mercedes'in Lewis Hamilton'ın yerine geçecek sürücü arayışı devam ederken, takımın hedef listesinin iki sürücüye düştüğü bildirildi: üç kez Dünya Şampiyonu olan Verstappen ve Mercedes'in genç sürücüsü Kimi Antonelli.

Ancak Verstappen'in Red Bull ile sözleşmesinin devam etmesi ve yakın zamanda bir yere gitmeyeceğini defalarca vurgulaması, ilk seçeneğin mümkün olmadığını gösteriyor.

İspanya Grand Prix'sinden sonra Mercedes'in Hollandalı ile görüşüp görüşmediği sorulduğunda Wolff, "Hayır, şu aşamada herhangi bir görüşme yok."

"Bence şu anda kendimize bakmamız ve aracımızı geliştirmemiz gerekiyor." yanıtını verdi."

Wolff, Mercedes'in gelişiminin Verstappen'i Brackley'e çekmek için çok geç olup olmadığı sorusunu geçiştirdi.

"Bence gelişmeye ve kendimize bakmaya devam etmeliyiz."

"En önemli şey pilotlarımız Lewis ve George ile birlikte bir takım olarak gittikçe daha iyi olmamız. Umuyoruz ki podyumda yer alma şansımızı arttırır ve belli bir aşamada yarış kazanabiliriz."

"Eğer iyi bir aracınız varsa, iyi sürücüler takımınıza gelmek isteyecektir."

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Zeynep Taş
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