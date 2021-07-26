Wolff: “Verstappen ile Hamilton mücadele ederken sportmence davranmalılar"

Britanya Grand Prix’sinin ilk turunda Hamilton ile Verstappen arasında yaşanan temas sonrasında Hollandalı pilot, yarış dışı kaldı. Bunun ardından, Red Bull tarafı oldukça öfkelendi.

Macaristan Grand Prix’si öncesinde iki pilot, kazadan sonra ilk kez görüşecek.

Mercedes takım patronu Wolff, gelecekte Hamilton ile Verstappen arasında başka kazaların yaşanmasının mümkün olduğunu kabul ediyor ve ikili arasındaki rekabetin artacağını düşünüyor.

Motorsport.com’a verdiği demeçte Wolff, “Bence Silverstone’dan sonra rekabet arttı.”

“Bu, kesinlikle pozisyon kazanmak için savaşacakları son sefer olmayacak ve umarım bu [mücadeleyi] sportmence yapabilirler. Eğer yapmazlarsa, daha fazla kaza göreceğiz.” dedi.

Hamilton ve Verstappen, 2021 sezonu boyunca birçok kez tekerlek tekerleğe mücadele ettiler ama ilk kez Britanya GP’de tam anlamıyla bir temas yaşadılar.

Wolff, geçmişte Hamilton’ın böyle olaylardan kaçınmaya çalıştığını belirtse de bu kez iki pilot da birbirine yer bırakmak istemedi.

“Bence [Hamilton’ın] bu kadar başarılı olmasının sebebi sadece yarış becerisi değil, onun olgunluğu. Uzun vadedeki strateji şampiyonluğu kazanmak için çok önemli çünkü her halükarda puan kazanmanız gerekiyor.”

“Son yarışlarda [kaza yaşanmaması için] pist üstü pozisyonunu [Verstappen’e] bırakıyordu. Ancak bu sefer, ikisi de geri çekilmedi ve büyük bir kaza meydana geldi.”

Ancak Wolff, Hamilton'ın kasıtlı olarak kazaya neden olmadığını kanıtlamak durumunda olmadığı konusunda kararlı.

Wolff, "Bence o, bir şey kanıtlamak zorunda değil. O, 99 kez yarış kazmış ve yedi kez dünya şampiyonu olmuş bir pilot. Lewis Hamilton'ın artık kimseye kanıtlaması gereken bir şey yok." dedi.

Wolff, eski sürücü Nico Rosberg'in geçmişte Hamilton ile yaşadığı bazı kazalar nedeniyle, artık böyle olayların sonucuyla uğraşmak zorunda olmaya alışık.

Fakat, Silverstone’daki kazanın başka bir takımın pilotuyla arasında yaşanması durumu biraz farklı kılıyor.

Bunu yönetmenin, daha mı kolay yoksa daha mı zor olduğu sorulduğunda Wolff, "Dış sorunlarla baş etmek daha kolay. Bu, takım içinde yaşadığımız tartışmalardan çok farklı.”

"Bunları [takım içindeki tartışmaları] yönetmek çok zor çünkü takımlar şampiyonasını kazanmaya ek olarak takımın değerlerine ve adına saygı duyarak sürmeleri için her iki sürücünün de motivasyonlarının iyi olmasına ihtiyacınız var.”

"Dış sorunlarla mücadele, F1’de her zaman vardır ve yönetilmesi zor bir şey değildir." cevabını verdi.

Ancak bunun başka bir ekiple olması gerçeği, durumun nasıl gelişeceğini daha belirsiz hale getiriyor.

Wolff, "Eğer böylesine aptalca bir rekabet varsa, takım içindeki bu durumu sakinleştirecek şeylere de sahipsiniz demektir."

"Başka bir takımla rekabet ederken, ne yaşanması gerekiyorsa yaşanır ve bu aşamada ne olacağına dair belirli bir görüşümüz yok.” diye ekledi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, 1st position 1 / 1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images