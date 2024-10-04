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Formula 1

Wolff: "Verstappen ile 'flört etmeyi' bırakmanın zamanı geldi"

Toto Wolff, Mercedes'in 2025 kadrosunun belirlenmesinin Max Verstappen'e değil, gelecekteki sürücülerine odaklanılması anlamına geldiğini söyledi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team at the Press Conference

Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımının Formula 1 sürücü kadrosu belli olduğuna göre Max Verstappen ile “flört etmeyi” bırakmanın tam zamanı olduğunu söyledi.

Lewis Hamilton'ın bu sezon sonunda Mercedes'ten ayrılacağını açıklamasının ardından Wolff, bu yılın başlarında Verstappen kampıyla potansiyel bir geçiş hakkında çok sayıda görüşme yaptı.

Wolff, takım patronu Christian Horner'a yöneltilen suçlamaların ardından Red Bull'da sezon başında yaşanan çalkantıların ve takımın uzun vadeli rekabet gücüne ilişkin soru işaretlerinin Verstappen'i bir hamle yapmaya teşvik edebileceğini umuyordu.

Ancak görüşmelerin sonuçsuz kalması ve Mercedes'in genç pilot Andrea Kimi Antonelli'nin bu yılki testlerde gösterdiği ilerlemeden giderek daha fazla etkilenmesiyle Verstappen'e olan ilgi azaldı.

Bu yılki İtalya Grand Prix'si öncesinde Mercedes, Antonelli'nin Hamilton'ın yerine geçeceğini ve takımın uzun vadeli bir ilişkinin başlangıcı olmasını umduğunu açıkladı.

Antonelli, George Russell ile birlikte kadroya girdiğinde, Mercedes bu sürücü ikilisinin yıllarca takımda kalmasını beklediğini söyledi. Bu nedenle Wolff, artık Verstappen’le aktif bir şekilde ilgilenmeye gerek duymuyor.

Motorsport.com'a Verstappen'in geleceğiyle ilgili yaklaşımları hakkında konuşan Wolff şunları söyledi: “Geride duruyoruz.”

“Bunu daha önce de ifade ettiğimi düşünüyorum ve Max tarafından da benzer bir görüş var: Sürücülere ya da takımınıza güvenmelisiniz. Başarılı olmak için elinizden gelen desteği vermelisiniz. Ancak işler gerçekten ters giderse, diğer fırsatları düşünebilirsiniz.”

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, celebrate in Parc Ferme

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, celebrate in Parc Ferme

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Benim için bu, ilişkinizi sürdürmeye çalışırken dışarıda flört etmek gibi bir şey. Bu işe yaramaz, ben dışarıda flört etmiyorum.”

“Sadece bir değişiklik yapmak istersem ya da bir değişiklik yapmayı düşünürsem, bir konuşma arayışına girerim. Ve bu onun için de geçerli. Bence bu konuda değerlerimiz oldukça örtüşüyor.”

Mercedes Antonelli'yi çok uzun vadeli bir isim olarak görürken, Red Bull'un 2025 sonunda mevcut sözleşmesi sona erdiğinde takıma aday olabileceğini öne sürdüğü Russell'ın geleceği merak konusu oldu.

Ancak Wolff Russell'ı önümüzdeki yıllarda Mercedes'in ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve genç Antonelli'ye karşı mücadele etmekten büyük keyif alacağını düşünüyor.

Wolff, “George'un karting ve genç formula açısından benzer bir yörüngesi var ve George bize katılan Mercedes genç pilotuydu.”

“Hâlâ bizim Mercedes sürücümüz.”

“Onunla Antonelli arasında büyük bir fark yaratmıyoruz. Duygusal olarak onlara aynı desteği veriyoruz. Hiçbir şey farklı değil.”

“F1'deki her üst düzey sürücü, ister genç ister yaşlı olsun, takım arkadaşıyla rekabet etmesi gerektiğini bilir. George'un takım arkadaşı üç yıldır tüm zamanların en iyi pilotu Lewis Hamilton.”

“Dolayısıyla, büyük beklentilerle gelen en genç pilotlardan birine karşı yarışmaktan memnun olacaktır.” diye ekledi.

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