Wolff, Verstappen-Hamilton kadrosunun "mümkün olmadığını" düşünüyor
Mercedes patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton ile Max Verstappen'in takım arkadaşı olarak pek anlaşamayacağı görüşünde.
Birçok Formula 1 taraftarının Max Verstappen ve Lewis Hamilton'dan oluşan bir Red Bull kadrosunu görmek hayali, muhtemelen hayal olarak kalmaya devam edecek.
Motorsport-Total.com'un edindiği bilgilere göre Hamilton'ın Red Bull'a geçme ihtimali bulunmuyor.
1988/89'da Alain Prost ve Ayrton Senna McLaren'da birlikte yarışmış, 1988'de 16 yarışın 15'ini kazanmışlardı. Fakat ikili arasında birden fazla olay yaşandı ve bu zaman zaman tartışmaya kadar gitti. Muhtemelen benzer bir durum Hamilton ve Verstappen arasında da görülecekti.
Red Bull takım patronu Christian Horner, Red Bull'un yakın zamanda "Hamilton'a bir teklif yapmayı düşünmediğini" açıkça belirtiyor.
Şu anda ikiliyle yarışma ihtimallerini ise, "İkisine birden ödeme yapabilmek için muhtemelen fabrikayı satmamız gerekirdi!"
"Lewis harika bir sürücü. Umarım uzun süre daha devam eder."
"Geçmişte Red Bull'a gelme olasılığı hakkında konuştuğumuz birkaç an oldu. Ancak bu yakın zamanda gerçekleşmedi." diye açıklıyor.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Helmut Marko da Red Bull'un Hamilton'a teklif götürme ihtimalini reddetti.
Marko, "Elimizde Max Verstappen var ve ondan son derece memnunuz. Verstappen-Hamilton kadrosunun herhangi bir takım için işe yarayacağını düşünmüyorum."
"Sürücü kadromuzdan son derece memnunuz ve zaten yeterince zorluk yaşıyoruz. Muhtemelen büyük bir mücadeleye dönüşecek yapay bir zorluk daha almaya gerek yok." dedi.
Tabii ki Mercedes tarafının görüşü de Red Bull'la benzer.
Toto Wolff, "Bu sizin imajınıza zarar verebilir. Dışarı çıkıp onları durdurmanız gerekebilir!" diyor.
Hamilton henüz Mercedes'le kontrat yenilemedi ve görünüşe bakılırsa taraflar sözleşmenin belirli şartlarında anlaşmaya varamamış durumda.
Wolff, bunlar hakkında yorum yapmıyor, ancak "Henüz işimiz bitmedi. Birlikte devam edeceğimizi düşünüyorum." diyerek, Hamilton'la yola devam edeceklerinden emin görünüyor.
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