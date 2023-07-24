Wolff: "Verstappen, gridin geri kalanı F2 araçlarına sahipmiş gibi gösteriyor"
Toto Wolff, 2023 Macaristan Grand Prix'sini kazanan Max Verstappen'in hızının Formula 1 gridinin geri kalanını Formula 2 araçlarına sahip gibi gösterdiğini düşünüyor.
Budapeşte'de üst üste yedinci zaferini elde eden Verstappen, pole pozisyonundaki Lewis Hamilton'ı ilk virajda geçerek yarış sonunda ikinci sıradaki Lando Norris'e 34 saniye fark attı.
Bu durum Red Bull'a üst üste 12. zaferini kazandırarak 1988'de McLaren MP4/4 tarafından kırılan şampiyona rekorunu kırdı.
Mercedes takım patronu Wolff, Verstappen'in hakimiyet seviyesinin, gridin geri kalanında Formula 2 araçları varmış gibi görünmesine sebep olduğunu söylüyor.
Verstappen'in bu sezon şimdiye kadarki en büyük farkla kazanmasını değerlendiren Wolff, Sky Sports'a şunları söyledi: "Bu bir meritokrasi. Mücadele edip yarışlar ve şampiyonluklar kazanacağız ama bugün ve Cuma günü Max'in sahip olduğu hızı gördünüz."
"Geri kalan grid F2 aracına sahipmiş gibi gösteriyorlar, kurallar dahilinde en iyi işi yaptılar."
Verstappen'e kıyasla daha kötü bir kalkış yapan Hamilton, yarışı dördüncü bitirdi. George Russell ise yarışa on sekizinci sıradan başlamasının ardından altıncı sırada yer aldı.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
W14, genellikle iyi olan yarış temposunu daha güçlü bir tek tur hızıyla değiştirmiş gibi görünüyordu. Bununla birlikte, Hamilton'ın hızlı son stint'i, son turlarda Perez'e yaklaşmasını sağladı.
Wolff, Hamilton'ın Cumartesi günkü performansının önemli bir faktör olduğunu, ancak bu performansı değerlendiremediğini söyledi.
Wolff, "Bence dün Lewis'in harika bir turu vardı. Sıralama turlarında George ile işleri berbat ettik."
"Tur zamanı profiline ve George'un nereden geldiğine bakarsanız, bugün en hızlı ikinci araca sahip olduğumuzu düşünüyorum, ama bundan bir sonuç elde edemedik."
"Ancak Verstappen'in turlarını görüyorsunuz, hedef bu olmalı ve şu anda bu çok uzakta." dedi.
Wolff, Hamilton'ın sadece kötü kalkışıyla değil, Mercedes'in lastik hazırlığını potansiyel olarak berbat etmesiyle de kaybettiğini sözlerine ekledi.
"Başlangıç kesinlikle bir rol oynadı ama bunun olabileceğini biliyorsunuz."
"Belki de lastikleri çok fazla koruduk, sonlara doğru tur zamanı farkını görebilirsiniz."
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