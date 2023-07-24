Kayıt Ol
Önceki / Leclerc: "Macaristan GP'deki 'duygusal' tonun sebebi radyo problemleriydi" Sonraki / Horner: "2022 bütçe sınırının birkaç milyon dolar kadar altındayız"
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Wolff: "Verstappen, gridin geri kalanı F2 araçlarına sahipmiş gibi gösteriyor"

Toto Wolff, 2023 Macaristan Grand Prix'sini kazanan Max Verstappen'in hızının Formula 1 gridinin geri kalanını Formula 2 araçlarına sahip gibi gösterdiğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, in the pit lane

Budapeşte'de üst üste yedinci zaferini elde eden Verstappen, pole pozisyonundaki Lewis Hamilton'ı ilk virajda geçerek yarış sonunda ikinci sıradaki Lando Norris'e 34 saniye fark attı.

Bu durum Red Bull'a üst üste 12. zaferini kazandırarak 1988'de McLaren MP4/4 tarafından kırılan şampiyona rekorunu kırdı.

Mercedes takım patronu Wolff, Verstappen'in hakimiyet seviyesinin, gridin geri kalanında Formula 2 araçları varmış gibi görünmesine sebep olduğunu söylüyor.

Verstappen'in bu sezon şimdiye kadarki en büyük farkla kazanmasını değerlendiren Wolff, Sky Sports'a şunları söyledi: "Bu bir meritokrasi. Mücadele edip yarışlar ve şampiyonluklar kazanacağız ama bugün ve Cuma günü Max'in sahip olduğu hızı gördünüz."

"Geri kalan grid F2 aracına sahipmiş gibi gösteriyorlar, kurallar dahilinde en iyi işi yaptılar."

Verstappen'e kıyasla daha kötü bir kalkış yapan Hamilton, yarışı dördüncü bitirdi. George Russell ise yarışa on sekizinci sıradan başlamasının ardından altıncı sırada yer aldı.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

W14, genellikle iyi olan yarış temposunu daha güçlü bir tek tur hızıyla değiştirmiş gibi görünüyordu. Bununla birlikte, Hamilton'ın hızlı son stint'i, son turlarda Perez'e yaklaşmasını sağladı.

Wolff, Hamilton'ın Cumartesi günkü performansının önemli bir faktör olduğunu, ancak bu performansı değerlendiremediğini söyledi.

Wolff, "Bence dün Lewis'in harika bir turu vardı. Sıralama turlarında George ile işleri berbat ettik."

"Tur zamanı profiline ve George'un nereden geldiğine bakarsanız, bugün en hızlı ikinci araca sahip olduğumuzu düşünüyorum, ama bundan bir sonuç elde edemedik."

"Ancak Verstappen'in turlarını görüyorsunuz, hedef bu olmalı ve şu anda bu çok uzakta." dedi.

Wolff, Hamilton'ın sadece kötü kalkışıyla değil, Mercedes'in lastik hazırlığını potansiyel olarak berbat etmesiyle de kaybettiğini sözlerine ekledi.

"Başlangıç kesinlikle bir rol oynadı ama bunun olabileceğini biliyorsunuz."

"Belki de lastikleri çok fazla koruduk, sonlara doğru tur zamanı farkını görebilirsiniz."

paylaşım
yorumlar

Leclerc: "Macaristan GP'deki 'duygusal' tonun sebebi radyo problemleriydi"

Horner: "2022 bütçe sınırının birkaç milyon dolar kadar altındayız"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var"

Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var"

Formula 1
Macaristan GP

Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var" Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var"

Ralf, Leclerc'in cezası hakkında: "Böyle şeyler hep onun başına geliyor"

Ralf, Leclerc'in cezası hakkında: "Böyle şeyler hep onun başına geliyor"

Formula 1
Macaristan GP

Ralf, Leclerc'in cezası hakkında: "Böyle şeyler hep onun başına geliyor" Ralf, Leclerc'in cezası hakkında: "Böyle şeyler hep onun başına geliyor"

Zhou: "Yarış, starttan sonra benim için bitmişti"

Zhou: "Yarış, starttan sonra benim için bitmişti"

Formula 1
Macaristan GP

Zhou: "Yarış, starttan sonra benim için bitmişti" Zhou: "Yarış, starttan sonra benim için bitmişti"

Son Haberler

Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var"

Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var" Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var"

Norris: "Başka bir yere gideceğim spekülasyonları nereden çıkıyor anlamıyorum"

Norris: "Başka bir yere gideceğim spekülasyonları nereden çıkıyor anlamıyorum"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Norris: "Başka bir yere gideceğim spekülasyonları nereden çıkıyor anlamıyorum" Norris: "Başka bir yere gideceğim spekülasyonları nereden çıkıyor anlamıyorum"

Rosberg: "Ferrari tıpkı diğer takımlar gibi rakiplerinin en iyi isimlerini almalı"

Rosberg: "Ferrari tıpkı diğer takımlar gibi rakiplerinin en iyi isimlerini almalı"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Rosberg: "Ferrari tıpkı diğer takımlar gibi rakiplerinin en iyi isimlerini almalı" Rosberg: "Ferrari tıpkı diğer takımlar gibi rakiplerinin en iyi isimlerini almalı"

FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek

FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek

F1 Formula 1

FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol