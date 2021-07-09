Wolff: "Verstappen, farklı bir ligde yarışıyor"

Hollandalı pilot, bu sezon şu ana kadar oldukça istikrarlı ve güçlü bir performans sergiledi. Ayrıca, Avusturya Grand Prix’si öncesindeki son dört yarışın üçünde galibiyet kazanmayı başardı.

Şu anda şampiyonadaki ana rakibi Lewis Hamilton’ın 18 puan önünde bulunuyor.

Öte yandan, Mercedes hibrit çağında şu ana kadar hiç arka arkaya 4 yarış kaybetmemişti ve bu sezon Red Bull’un çoğu alanda üstünlüğü var gibi gözüküyor.

Geçtiğimiz Steiermark Grand Prix’sinde son bölümde Verstappen, Mercedes pilotuyla olan farkı 17 saniyeye kadar çıkarmıştı ve Hamilton’ın hızlı tur denemesi için pite girmesi ardından yarışı 37.5 saniye farkla kazanmıştı.

Bu nedenle Wolff, Verstappen’in Red Bull Ring'de Hamilton’a ve gridin geri kalanına kıyasla tamamen farklı bir seviyede yarıştığını belirtti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Avusturya’da Hamilton ve Valtteri Bottas’ın sıralamalarda 4 ve 5. olması ardından konuşan Wolff, “Bence Max, farklı bir ligde yarışıyor ama belki diğerlerinin [önümüzdekilerin] önüne geçebiliriz.”

“Çok fazla zaman kaybettiğimiz belirli bir yer yok. Bu kayıplar, turun tamamına dağılmış durumda.”

“Max ile olan farkımız şaşırtıcı değil ama dediğim gibi turun tamamında süre kaybediyoruz. Sadece lastiklerle ya da şasiyle değil, hepsiyle alakalı.”

“Her alanda gelişmemiz gerektiğini görüyoruz.” yorumlarında bulundu.

Arka arkaya 3. yarışını kazanmak için mücadele eden Verstappen, bu hafta sonu kullanılan daha yumuşak lastiklerle ilgili endişelerini dile getirdi ama yine de başarılı olacağı konusunda umutlu.

Şampiyona lideri, “Tabii ki iki aracın da önde olmasını istiyoruz bu yüzden, iyi bir yarış geçirmek ve takıma fazla sayıda puan kazandırmak için sabırsızlanıyoruz. Umarım her şey yolunda gider.”

“Elbette, geçen haftaya kıyasla daha yumuşak lastikler kullanıyoruz. Bu yüzden, bu lastikleri korumak biraz daha zor olacak ama herkes aynı sorunu yaşayacak.” dedi.