Wolff: "Bahreyn GP'de Verstappen, adeta başka bir galaksideydi"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Max Verstappen'in Bahreyn Grand Prix'sinde 'başka bir galakside' olduğunu kabul etti.
Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG
Mark Sutton / Motorsport Images
Hollandalı pilot, sıralama turlarında neredeyse ikinci sıradaki Charles Leclerc ile çeyrek saniye farkla pole pozisyonunu elde ettikten sonra cumartesi günü 22.4 saniyelik bir zafer elde ederek 2024 sezonuna harika bir başlangıç yaptı.
Mercedes pilotları George Russell ve Lewis Hamilton ise yarışı ancak 5. ve 7. sırada tamamlayabildi.
Yarışın ardından konuşan Wolff, şunları söyledi: "Bence Max farklı bir ligde değil, farklı bir galaksideydi."
"Performansı adeta olağanüstüydü."
"Ama şu anda sadece kendimize bakmamız ve sorunlarımızın üstesinden gelmemiz gerekiyor. Yarış hafta sonumuzu daha iyi yönetebilirsek önümüzdekilerle yarışabiliriz."
Red Bull, geçen sezon Carlos Sainz'ın Singapur Grand Prix zaferiyle mükemmel bir sezondan mahrum kalmıştı.
Takımın cumartesi günü 1 ve 2. sırayı elde etmesiyle birlikte Wolff'a, Red Bull'un bu sezon bütün yarışları kazanıp kazanamayacağı soruldu.
Wolff, "Ne yazık ki evet."
"Red Bull'un performansını kabul etmemiz gerekiyor, onlar çok güçlüler." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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