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Formula 1 / Son dakika

Wolff: “Verstappen artık şampiyonluk için bir tehdit”

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Wolff: “Verstappen artık şampiyonluk için bir tehdit”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
11 Ağu 2020 13:20

Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın sürücüleri Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas’ın artık Max Verstappen ile şampiyonluk savaşında olduğunu söyledi.

70. Yıl Dönümü Grand Prix’sindeki harika performansının ardından 77 puanla şampiyona ikinciliğine yükselen Verstappen, Hamilton’ın 30 puan gerisinde yer alıyor. Hollandalı sürücü, Avusturya’daki ilk yarışta ise rahat şekilde podyuma ilerlerken yarış dışı kalmıştı.

Wolff, geçtiğimiz hafta sonundan önce birçok kez, Mercedes’in baskın performanslarına rağmen sezonun henüz bitmediğini söylemişti. Avusturyalı yönetici, Verstappen’in Silverstone’daki galibiyetinin, şampiyona mücadelesinin hâlâ açık olduğunu kanıtladığını düşünüyor.

F1’in artık şampiyonluk savaşına sahip olup olmadığı sorulduğunda Wolff, “Evet, şampiyonluk savaşı olduğunu düşünüyorum. Bu durumdan keyif alıyorum, çünkü herkes bu sezonun Mercedes için çok kolay olacağını düşünüyordu. Ancak şu anki durumu görüyorsunuz.”

“En hızlı ikinci araç bile olmayabiliriz. Geçmişte sıcak koşulların aracımıza uymadığını gördük. Ancak dediğim gibi, bu daha karmaşık bir şey. Mücadeleye hazırız.”

“Muhtemelen en hızlı pakete sahibiz. Ancak en hızlı paket, en fazla yere basma gücünü de içeriyor ve en yüksek yere basma gücü de lastikleri sert şekilde çalıştırıyor. Bu anlamda, lastikleri biraz daha dayandırmak için daha iyi ayar yapmayı öğrenmeliyiz.”

“Barcelona’da nasıl olacağımızı çok merak ediyorum. Durumu anlamak için birkaç günümüz var ve harika bir mücadeleden daha iyi bir şey yok.” ifadelerini kullandı.

 

Red Bull takım patronu Christian Horner, Verstappen’in şampiyonluk umutları hakkında konuşmadan önce “net bir resmin oluşmasını” beklediğini söyledi.

Milton Keynes merkezli takım, geleneksel olarak sezon ilerledikçe daha rekabetçi hale geliyordu. Ancak COVID-19 sebebiyle takvimin değişmesi, takımın iyi olduğu bazı pistlerde yarış yapılmamasına sebep oldu.

Verstappen’in şampiyonluk yolunda ivme kazanıp kazanamayacağı sorulduğunda Horner, “Bunu söylemek zor.”

“Bugün Mercedes’in, son yarışlara göre daha düşük performans gösterdiğini düşünüyorum. Yani bu konuda net bir resim görene kadar birkaç yarış daha geçmesi lazım. Ancak 2020’deki ilk galibiyetimizi almaktan memnunuz, özellikle de bu yıl dönümü yarışında.” dedi.

Horner, ikinci Silverstone yarışının, RB16’nın potansiyelinin ilk gerçek işareti olduğunu da söyledi.

“Bu araçlar şu ana kadar biraz mücadele gerektirdi. Yani aracımızın gerçekten neler yapabileceğini ancak bugün görebildik.”

“Bugün aracımızın neden bu kadar iyi performans gösterdiğini anlamamız çok önemli. Cumartesi günü zayıf olduğumuz virajlarda pazar günü hiçbir sorun yoktu.”

“Rüzgar biraz daha azdı, sıcaklıklar son günlere ve geçen hafta sonuna göre benzerdi. Pirelli’nin geçen hafta sonu yaşadığı sorunlar yüzünden lastik basınçları biraz farklıydı.”

“Bu verileri elde etmek ve analiz edip anlamak önemli. Çünkü cumartesi günleri kesinlikle düşük performans gösteriyoruz ve bu hafta sonu Racing Point ile Renault’larla mücadele ettik. Ancak yarışta onlara tur bindiriyorduk.”

“Yani büyük bir fark var ve son dört, beş yarışta bunun bir örneğini gördük. Anlamamız gereken çok şey var, ancak bu performans cesaret verici. Tüm çabalarımızı ödüllendiriyor.”

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Editör Adam Cooper

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