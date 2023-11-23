Prime'a abone ol
Formula 1 Abu Dabi GP
Haberler

Wolff ve Vasseur, Las Vegas'taki sözleri nedeniyle resmi uyarı aldılar

Mercedes Takım Patronu Toto Wolff ile Ferrari Takım Patronu Fred Vasseur, Las Vegas GP hafta sonunda katıldıkları basın toplantısında kullandıkları sert sözler nedeniyle resmi uyarı aldılar.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Yayın tarihi
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, look at a phone ahead of the team representatives press conference

Mercedes takım patronu Toto Wolff ve Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, geçen hafta Las Vegas'ta gerçekleştirilen ilk antrenman seansının iptal edilmesinin ardından basın karşısına çıkmışlardı.

Seans, Carlos Sainz'ın aracının tabanını çarptığı bir rögar kapağı nedeniyle büyük hasar gördü ve güç ünitesinin bazı parçaları da hasar aldı.

Hatta Ferrari, hasarın boyutu nedeniyle Sainz için yeni bir şasi ve motor hazırlamak zorunda kaldı. Aynı şekilde Esteban Ocon'un aracı da bu rögar kapağı nedeniyle hasar gördü. Bu iki araca hasar veren rögar kapağının tamiri için uzun bir süre pist üstünde çalışma yapıldı.

Tüm bunlar olurken, Wolff ve Vasseur basın toplantısına katıldılar.

Vasseur çok öfkeliydi ve, "Bu bize bir servete mâl olacak. Carlos için seans mahvoldu." dedi.

Sonrasında Wolff, pist sorunları karşısında Las Vegas organizasyonunu savundu ve, "Geçmişte de karşı karşıya kalınan lanet olası (burada fuc**** ifadesini kullanıyor) bir rögar kapağı sorunundan bahsediyorsunuz , bunun hiç önemi yok, bu sadece ilk antrenman seansı." demişti.

İlgili haberler:

O toplantıda geçen sert ve sınırları aştığı düşünülen cümlelerin ardından FIA, Abu Dhabi'de bu iki ismi görüşmeye çağırdı. İki takım patronunun sözlerinin FIA'nın Uluslararası Spor Kurallarının 12.2.1.f Maddesini ihlal edip etmedikleri incelendi.

İlgili maddeye göre, bir yarışmacının "FIA'ya, organlarına, üyelerine veya idari görevlilerine ve daha genel olarak motor sporlarının çıkarlarına ve FIA tarafından savunulan değerlere manevi zarar veya kayıp veren herhangi bir söz, eylem veya yazı" olması halinde kural ihlali gerçekleşmiş sayılır. 

Wolff ve Vasseur ortak bir görüşme için Abu Dhabi komiserlerine rapor verdiler. Yapılan görüşmede her iki takım patronuna resmi uyarı verildi.

FIA'dan yapılan açıklamada, "FIA'dan gelen bildirime dayanarak, FIA bu tür bir dilin, özellikle yüksek bir kamu profiline sahip olan ve sporun birçok, özellikle de genç takipçisi tarafından rol model olarak görülen spor katılımcıları tarafından kullanıldığında kabul edilemez olduğunu ve gelecekte FIA'nın bu tür bir dilin FIA forumlarında herhangi bir paydaş tarafından kullanılmasına müsamaha göstermeyeceğini düşünmektedir." denildi.

Wolff'un durumu için "söz konusu dilin kullanımı bu vakada olağandışıydı ve Basın Toplantısı sırasında aniden yapılan bir müdahale ile tahrik edilmişti ve bu nedenle bu takım patronunun tipik bir davranışı olarak kabul edilemez." denilirken Vasseur için, "1. antrenman seansında meydana gelen olay nedeniyle son derece üzgün ve sinirliydi ve bu tür bir dilin kendisi tarafından kullanılması olağan değildi." denildi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Leclerc: "Ferrari'ye güveniyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik
Daha fazlası
Abdullah Çelik
Ferrari Başkanı, F1 takımının gidişatından %100 memnun

Ferrari Başkanı, F1 takımının gidişatından %100 memnun

Formula 1
Abu Dabi GP

Ferrari Başkanı, F1 takımının gidişatından %100 memnun Ferrari Başkanı, F1 takımının gidişatından %100 memnun

Sainz: "F1'in daha hızlı güvenlik aracına ihtiyacı var"

Sainz: "F1'in daha hızlı güvenlik aracına ihtiyacı var"

Formula 1
Abu Dabi GP

Sainz: "F1'in daha hızlı güvenlik aracına ihtiyacı var" Sainz: "F1'in daha hızlı güvenlik aracına ihtiyacı var"

Perez pilotlar şampiyonasında 2. oldu, Mercedes ve Ferrari mücadelesi kızıştı!

Perez pilotlar şampiyonasında 2. oldu, Mercedes ve Ferrari mücadelesi kızıştı!

Formula 1
Las Vegas GP

Perez pilotlar şampiyonasında 2. oldu, Mercedes ve Ferrari mücadelesi kızıştı! Perez pilotlar şampiyonasında 2. oldu, Mercedes ve Ferrari mücadelesi kızıştı!

Son Haberler

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım" Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

F2 FIA F2
Abu Dabi

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu! F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

MGP MotoGP
Valensiya GP

Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok" Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol