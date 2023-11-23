Wolff ve Vasseur, Las Vegas'taki sözleri nedeniyle resmi uyarı aldılar
Mercedes Takım Patronu Toto Wolff ile Ferrari Takım Patronu Fred Vasseur, Las Vegas GP hafta sonunda katıldıkları basın toplantısında kullandıkları sert sözler nedeniyle resmi uyarı aldılar.
Mercedes takım patronu Toto Wolff ve Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, geçen hafta Las Vegas'ta gerçekleştirilen ilk antrenman seansının iptal edilmesinin ardından basın karşısına çıkmışlardı.
Seans, Carlos Sainz'ın aracının tabanını çarptığı bir rögar kapağı nedeniyle büyük hasar gördü ve güç ünitesinin bazı parçaları da hasar aldı.
Hatta Ferrari, hasarın boyutu nedeniyle Sainz için yeni bir şasi ve motor hazırlamak zorunda kaldı. Aynı şekilde Esteban Ocon'un aracı da bu rögar kapağı nedeniyle hasar gördü. Bu iki araca hasar veren rögar kapağının tamiri için uzun bir süre pist üstünde çalışma yapıldı.
Tüm bunlar olurken, Wolff ve Vasseur basın toplantısına katıldılar.
Vasseur çok öfkeliydi ve, "Bu bize bir servete mâl olacak. Carlos için seans mahvoldu." dedi.
Sonrasında Wolff, pist sorunları karşısında Las Vegas organizasyonunu savundu ve, "Geçmişte de karşı karşıya kalınan lanet olası (burada fuc**** ifadesini kullanıyor) bir rögar kapağı sorunundan bahsediyorsunuz , bunun hiç önemi yok, bu sadece ilk antrenman seansı." demişti.
O toplantıda geçen sert ve sınırları aştığı düşünülen cümlelerin ardından FIA, Abu Dhabi'de bu iki ismi görüşmeye çağırdı. İki takım patronunun sözlerinin FIA'nın Uluslararası Spor Kurallarının 12.2.1.f Maddesini ihlal edip etmedikleri incelendi.
İlgili maddeye göre, bir yarışmacının "FIA'ya, organlarına, üyelerine veya idari görevlilerine ve daha genel olarak motor sporlarının çıkarlarına ve FIA tarafından savunulan değerlere manevi zarar veya kayıp veren herhangi bir söz, eylem veya yazı" olması halinde kural ihlali gerçekleşmiş sayılır.
Wolff ve Vasseur ortak bir görüşme için Abu Dhabi komiserlerine rapor verdiler. Yapılan görüşmede her iki takım patronuna resmi uyarı verildi.
FIA'dan yapılan açıklamada, "FIA'dan gelen bildirime dayanarak, FIA bu tür bir dilin, özellikle yüksek bir kamu profiline sahip olan ve sporun birçok, özellikle de genç takipçisi tarafından rol model olarak görülen spor katılımcıları tarafından kullanıldığında kabul edilemez olduğunu ve gelecekte FIA'nın bu tür bir dilin FIA forumlarında herhangi bir paydaş tarafından kullanılmasına müsamaha göstermeyeceğini düşünmektedir." denildi.
Wolff'un durumu için "söz konusu dilin kullanımı bu vakada olağandışıydı ve Basın Toplantısı sırasında aniden yapılan bir müdahale ile tahrik edilmişti ve bu nedenle bu takım patronunun tipik bir davranışı olarak kabul edilemez." denilirken Vasseur için, "1. antrenman seansında meydana gelen olay nedeniyle son derece üzgün ve sinirliydi ve bu tür bir dilin kendisi tarafından kullanılması olağan değildi." denildi.
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