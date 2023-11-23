Wolff ve Vasseur Las Vegas'taki açıklamaları nedeniyle görüşmeye çağrıldı!

Mercedes takım patronu Toto Wolff ve Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, geçen hafta Las Vegas'ta gerçekleştirilen ilk antrenman seansının iptal edilmesinin ardından basın karşısına çıkmışlardı.

Seans, Carlos Sainz'ın aracının tabanını çarptığı bir rögar kapağı nedeniyle büyük hasar gördü ve güç ünitesinin bazı parçaları da hasar aldı.

Hatta Ferrari, hasarın boyutu nedeniyle Sainz için yeni bir şasi ve motor hazırlamak zorunda kaldı. Aynı şekilde Esteban Ocon'un aracı da bu rögar kapağı nedeniyle hasar gördü.

Bu iki araca hasar veren rögar kapağının tamiri için uzun bir süre pist üstünde çalışma yapıldı.

Tüm bunlar olurken, Wolff ve Vasseur basın toplantısına katıldılar.

Vasseur çok öfkeliydi ve, "Bu bize bir servete mâl olacak. Carlos için seans mahvoldu." dedi.

Sonrasında Wolff, pist sorunları karşısında Las Vegas organizasyonunu savundu ve, "Geçmişte de karşı karşıya kalınan lanet olası bir rögar kapağı sorunundan bahsediyorsunuz , bunun hiç önemi yok, bu sadece ilk antrenman seansı." demişti.

İkili aynı zamanda bazı sert sözler de sarf etmişti.

Abu Dhabi GP'sinden bir hafta sonra, her iki takım patronu da sezon finali öncesinde hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı. Şimdi FIA'nın Uluslararası Spor Kurallarının 12.2.1.f Maddesini ihlal edip etmedikleri konusunda incelenecekler.

Hem Wolff hem de Vasseur Perşembe günü yerel saatle 17:00'de ortak bir görüşmeye katılacak.