Prime'a abone ol
Formula 1 Abu Dabi GP
Haberler

Wolff ve Vasseur Las Vegas'taki açıklamaları nedeniyle görüşmeye çağrıldı!

Toto Wolff ve Fred Vasseur, Las Vegas Grand Prix'si basın toplantısında sarf ettikleri sözler nedeniyle görüşmeye çağrıldılar.

Alex Kalinauckas
Editör Alex Kalinauckas
Yardımcı Editör Ezel Tan
Güncelleme
James Vowles, Team Principal, Williams Racing, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, in the team principals Press Conference

Mercedes takım patronu Toto Wolff ve Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, geçen hafta Las Vegas'ta gerçekleştirilen ilk antrenman seansının iptal edilmesinin ardından basın karşısına çıkmışlardı.

Seans, Carlos Sainz'ın aracının tabanını çarptığı bir rögar kapağı nedeniyle büyük hasar gördü ve güç ünitesinin bazı parçaları da hasar aldı.

Hatta Ferrari, hasarın boyutu nedeniyle Sainz için yeni bir şasi ve motor hazırlamak zorunda kaldı. Aynı şekilde Esteban Ocon'un aracı da bu rögar kapağı nedeniyle hasar gördü.

Bu iki araca hasar veren rögar kapağının tamiri için uzun bir süre pist üstünde çalışma yapıldı.

Tüm bunlar olurken, Wolff ve Vasseur basın toplantısına katıldılar.

Vasseur çok öfkeliydi ve, "Bu bize bir servete mâl olacak. Carlos için seans mahvoldu." dedi.

Sonrasında Wolff, pist sorunları karşısında Las Vegas organizasyonunu savundu ve, "Geçmişte de karşı karşıya kalınan lanet olası bir rögar kapağı sorunundan bahsediyorsunuz , bunun hiç önemi yok, bu sadece ilk antrenman seansı." demişti.

İkili aynı zamanda bazı sert sözler de sarf etmişti.

Abu Dhabi GP'sinden bir hafta sonra, her iki takım patronu da sezon finali öncesinde hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı. Şimdi FIA'nın Uluslararası Spor Kurallarının 12.2.1.f Maddesini ihlal edip etmedikleri konusunda incelenecekler.

Hem Wolff hem de Vasseur Perşembe günü yerel saatle 17:00'de ortak bir görüşmeye katılacak.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Sainz: "2024 yılı için hedefimiz başlangıçtan itibaren Red Bull'la savaşmak"
Sonraki haber Hamilton'dan yanıt: "Ben değil, Horner benimle temasa geçti"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Alex Kalinauckas
Daha fazlası
Alex Kalinauckas
Sargeant: "2024 Williams koltuğu için gerekeni yaptım mı hâlâ bilmiyorum"

Sargeant: "2024 Williams koltuğu için gerekeni yaptım mı hâlâ bilmiyorum"

Formula 1
Abu Dabi GP

Sargeant: "2024 Williams koltuğu için gerekeni yaptım mı hâlâ bilmiyorum" Sargeant: "2024 Williams koltuğu için gerekeni yaptım mı hâlâ bilmiyorum"

Alpine, F1 motor eşitleme girişiminden vazgeçti!

Alpine, F1 motor eşitleme girişiminden vazgeçti!

Formula 1
Abu Dabi GP

Alpine, F1 motor eşitleme girişiminden vazgeçti! Alpine, F1 motor eşitleme girişiminden vazgeçti!

Hamilton: "Teknik olmayan Las Vegas pist düzeni Mercedes'e yardımcı olacak"

Hamilton: "Teknik olmayan Las Vegas pist düzeni Mercedes'e yardımcı olacak"

Formula 1
Las Vegas GP

Hamilton: "Teknik olmayan Las Vegas pist düzeni Mercedes'e yardımcı olacak" Hamilton: "Teknik olmayan Las Vegas pist düzeni Mercedes'e yardımcı olacak"

Son Haberler

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım" Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

F2 FIA F2
Abu Dabi

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu! F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

MGP MotoGP
Valensiya GP

Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok" Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol