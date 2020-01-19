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Formula 1 / Son dakika

Wolff ve Stroll, Mercedes F1'i satın mı alacak?

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Wolff ve Stroll, Mercedes F1'i satın mı alacak?
Ekleyen:
, Editör
19 Oca 2020 16:49

F1-insider.com'un haberine göre Mercedes takım patronu Toto Wolff ve milyarder Lawrence Stroll, Mercedes F1 Takımı'nı satın almak için arka planda ciddi çalışmalar yürütüyorlar.

Mercedes'in 2020'nin ardından Formula 1'den çekilebileceği yönünde çok sayıda söylenti bulunuyor ve Toto Wolff henüz bir karar alınmadığını doğrulamıştı.

Şimdi ise F1-insider.com tarafından ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Habere göre Toto Wolff'un orijinal planı, Chase Carey'nin yerine Formula 1'in başına geçmekti ve hatta Liberty Media Başkanı Greg Maffei ile bir görüşme dahi yaptı.

Maffei, Amerikalı medya grubunun patronu John Malone'un arkasındaki en güçlü ikinci isim konumunda yer alıyor.

Ancak Ferrari, Wolff'un başa geçmesini veto etti. Ferrari'ye göre Wolff, Liberty Media'nın başına geçebilmek için en az üç yıl beklemeliydi.

Sonrasında Wolff'un yeni planlar yaptığı konuşuluyor.

Habere göre Racing Point'in sahibi Lawrence Stroll, Wolff ile birlikte Mercedes F1 takımını satın almak için arka planda çalışma yapıyorlar.

Stroll'ün Aston Martin'in %20'lik hissesini satın almaya hazırlandığı biliniyor. Buna göre eğer Mercedes motor üreticisi olarak kalırsa, Stroll ve Wolff takımı satın alıp, Aston Martin adı altında yarışacaklar.

Bu iddianın kaynaklarından birisi sporun eski patronu Bernie Ecclestone.

Ecclestone, "Mercedes ayrılırsa ve sadece bir motor üreticisi olarak hareket ederse, Toto buna karşı hazırlıklı olmak ister."

"Mercedes neden zaten her şeyi kazandıkları takıma bu kadar çok para harcamalı ki? Şirket zaten hibrit motorlu araçların pazarlamasından memnun."

"Mercedes henüz 2021 sonrası için Concorde Anlaşması'nı imzalamadı. Bu bana gaip geliyor. Ayrıca Wolff ve Stroll iki yıldır ikiz gibiler. Yarış hafta sonlarında birlikte çok fazla vakit geçiriyorlar." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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