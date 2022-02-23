Wolff ve Horner, Andretti'nin spora girişine karşı değil

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1978 F1 Dünya Şampiyonu Mario Andretti, geçtiğimiz günlerde oğlu Michael Andretti’nin kendi takımıyla Formula 1’e girmek için FIA ile görüşmelere başladığını duyurmuştu. Bu hamle, Andretti’nin Sauber/Alfa Romeo’yu satın alma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geldi.



Son imzalanan Concorde Anlaşması uyarınca, F1’e yeni girecek takımların 200 milyon dolarlık bir giriş ücreti ödemesi gerekiyor. Bu ücret, mevcut takımların potansiyel gelir kayıplarını telafi etmek için bir tedbir olarak anlaşmada yer alıyor.

Toto Wolff ve Christian Horner gibi Andretti’nin “gelecekteki rakipleri” ise Andretti isminin spora yapacağı katkının ve bu ismin taşıdığı değerin farkında olmakla birlikte, takımın FIA ve F1 tarafından konulan finansal kriterler başta olmak üzere tüm kriterleri karşılaması gerektiğini de belirttiler.

Toto Wolff, “Andretti ismi spor için anlam taşıyan bir isim, ayrıca ABD marketine ulaşabilmek de önemli bir nokta. Fakat her takım katılım şartlarını sağlamalı, yani spora giriş aşamasında bir katma değeri olmalı.”

"Bu katma değer sadece 200 milyon dolarlık giriş ücreti ödemekten ibaret değil. Aynı zamanda F1’e ve FIA’ya diğer takımlar için neler yapabileceğini de göstermesi gerekiyor. Spor ancak bu şekilde büyüyebilir.

“Burası motorsporlarının zirvesi. Burası Şampiyonlar Ligi veya NFL. Amaç mevcut takımların alınıp satılması olmamalı ki FIA’nın da F1’in de bunun önünü açmaya niyeti yok.”

“Eğer gerçek bir marka, güçlü bir kadroyla ve gerekli fonlarıyla spora giriş yapmak istiyorsa 200 milyon dolara değil, 1 milyar dolara ihtiyaçları olacak. Ama sonrasında neden olmasın?” şeklinde konuştu.

Michael Andretti, Zak Brown, McLaren Executive Director Fotoğraf: Sutton Images

Benzer bir açıklama da Christian Horner’dan geldi. Horner, “Formula 1’e giriş yapmak isteyen insanların olması harika.”

“Andretti ismi motorsporları içinde ciddi ağrılığı olan bir isim, ayrıca F1’e girmekle ilgili düşüncelere sahip olan başka gruplar da var.”

“Ancak Concorde Anlaşması’nın belirttiği, uyulması ve onaylanması gereken belli kriterler bulunuyor.”

“Bu süreci başarıyla atlatacaklarına eminim. Bu anlaşma, mevcut 10 takımı korumak, takımların zarar görmesini engellemek için var. Bu yüzden çok dikkatli olmaları gerek.” dedi.

Alpha Tauri takım patronu Franz Tost’ta aynı şekilde FIA tarafından kabul edilmeleri durumunda yeni bir rakibin spora girişinden memnuniyet duyacağını söyledi.

“Şu anda sporda 10 takım bulunuyor ve bu takımların hepsi gayet iyi iş yapıyor. Son karar elbette FIA ve FOM’a ait.”

“Michael yeni bir takım ile spora girmek istiyorsa, tüm şartları karşılamışsa ve takımın verdiği teklif üst merciler tarafından kabul edilmişse, girişlerini memnuniyetle karşılarım. Aksi takdirde ise cevap hayır.”

McLaren takım patronu Andreas Seidl ise sporun 12 takıma genişleyebilecek bir konumda olduğunu belirtti ve eğer bir genişleme olacaksa bir an önce olmasının daha iyi olduğunu söyledi.

Başka bir deyişle, grid 24 araç sınırına ulaştığında, spora girişin tek yolu mevcut bir takımı satın almak olacak ve takımların değerleri de bundan etkilenecek.

Seidl, “Kendi açımızdan konuşacak olursam, Andretti takımının ve isminin spora girişinden mutluluk duyarım. ABD menşeili bir takım, sporun gelecekte ABD’de daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilir.”

“Daha fazla takım aynı zamanda genç sürücülerin spora girmesi için daha fazla imkan anlamına gelecek.”

"Takım sayısını ulaşabileceğimiz maksimum sayı olan 12’ye hızlıca çıkarmak aynı zamanda takımlarımızın marka değerini daha da yükseltmeye yardımcı olur, bu yüzden buna kesinlikle açığız. Spora giriş yapacak her takımla rekabet etmeyi çok isteriz.”