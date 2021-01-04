Wolff ve Horner 2022 için planlanan yeni F1 biyoyakıt kullanımının ertelenmesini destekliyor

F1 şu anda yakıtlarının sürdürülebilirliğini arttırmak istiyor ve mevcut kurallara göre takımların kullanması gereken biyoyakıt oranı %5.75.

Normalde 2021 için planlanan fakat 2022’ye ertelenen regülasyonlara göre bu oran %10’a çıkacak fakat halihazırda F1’in yeni güç ünitelerinin tanıtımıyla birlikte tamamen sürdürülebilir yakıtlara geçmesi bekleniyor.

E10 yakıtının kullanılmasına ilişkin konuşmalar Red Bull’un Honda F1’den ayrıldıktan sonra güç ünitelerini kullanmaya devam edebilmesi için önerdiği 2022 sezonu için gelebilecek olası motor dondurmasıyla başladı.

Mercedes 2022 için motor geliştirmenin dondurulmasını desteklediğini belirtti fakat Ferrari ve Red Bull’un aksine güç ünitesi performansı düşük olan takımların farkı kapatabilmesi için bir güvenlik ağının olmamasını şart koştu.

Wolff bu görüşmelerin bir parçası olarak Mercedes’in “E10’un kullanılıp kullanılmamasına karşı nötr olduğunu” ve bunun “sadece küçük bir adım” olduğunu düşündüğünü belirtti.

Red Bull takım patronu Horner ise fazladan bir geliştirme faktörünün eklenmesiyle 2022 için önerilen motor dondurma işleminin karmaşıklaşacağını ve geliştirmeyi durdurma hedefinden sapılacağını ifade etti.

Autosport/Motorsport.com tarafından konu hakkında görüşü sorulan Horner: “Benim tercihim muhtemelen E10 yakıtının kullanmak yönünde olur.”

“Doğrudan 2022 için bir geliştirmeyi şart koşuyor mevcut yakıtın üstüne E10 için %5 daha çok biyoyakıt kullanmaktansa tamamen sürdürülebilir bir temel yakıtın yeni bir motorla tanıtılmasını tercih ederiz.”

“Büyük bir mesaj mı emin değilim, ama 2026’daki – 2025'e de çekilebilir - tamamen sürdürülebilir bir yakıt olursa öyle olacak.”

“O yakıtı tanıtmanın sonuçları olacak ve tabii ki sonuç kaçınılmaz bir şekilde masraflı olacak.”

FIA, F1’in motor üreticilerine araştırma yapabilmeleri için ilk tamamen sürdürülebilir yakıt varillerini gönderdi.

Yeni %100 sürdürülebilir yakıtla çalışabilmesi için tasarlanması gerekecek planlanan yeni güç ünitelerinin tanıtımını 2025’e çekme fikri motor gelişimini dondurma önerisiyle ilişkili fakat Renault buna karşı.

FIA teknik direktörü Gilles Simon FIA’nın çıkarttığı AUTO dergisinin son sayısında tamamen sürdürülebilir yakıtları 2023’te kullanıma hazır hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Simon: “Henüz tam bir plan oluşturmadık fakat 2023’te %100 sürdürülebilir yakıtları kullanmaya yönelik çalıştığımızı söyleyebilirim.”

“İlerliyoruz fakat henüz o zamana yetişeceğini söyleyemem. 2023’te %100 sürdürülebilir yakıtları kullanacağımızı söylemek için biraz erken. Ama bunu başarmak için çalışıyoruz.”