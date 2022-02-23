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Wolff ve Binotto, yeni araçlar konusunda şüpheci

Mercedes ve Ferrari takım patronları, takibin kolaylaşacağı konusunda iyimser bir yaklaşım benimsemelerine rağmen "bekleyip görmek gerektiğini" düşünüyorlar.

Wolff ve Binotto, yeni araçlar konusunda şüpheci
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Yeni kural değişiklikleriyle Formula 1, yer etkisi tabanlı bir aerodinami felsefesi benimsedi. Amaç, araçların birbirini takip etmesini kolaylaştırmak ve geçiş sayısını arttırmak.

FIA ve Formula 1’in istediği bu olsa da, araçlar ilk yarış için Bahreyn’de piste çıkmadan kesin bir yorum yapmak mümkün değil. Yine de, Barcelona ve Bahreyn’de toplam altı gün sürecek testler bize birtakım ipuçları verecek.

Mercedes ve Ferrari takım patronları Toto Wolff ve Mattia Binotto’da yeni araçların isteneni vereceğine dair halen belli derecelerde şüphelerini korumaktalar.

Motorsport-total.com’a verdiği demeçte Wolff, “Yeni kuralların pist üstü mücadelelerini arttıracağı konusunda iyimserim. Fakat işin doğrusu, bu konuda hiçbir fikrim yok.”

“Yeni araçlar ve yeni aerodinami konsepti temelde önceden bildiğimiz hiçbir şeye benzemiyor. İşlerin kolaylaşıp kolaylaşmadığını ancak birbirimize karşı yarışırken anlayabileceğiz.”

“Eğer şimdiden geçişlerin kolaylaşacağını söyleyebilen birileri varsa, cesur bir tahminde bulunuyorlar diyebilirim.”

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Binotto’da bu konuda eski rakibine katılıyor. Ferrari takım patronu, yapılacak en doğru hamlenin kesin bir yargıya varmadan önce olup biteni gözlemlemek olduğunu düşünmekte.

“Beklemeli ve görmeliyiz. Simülatör verisine göre yorum yapmak çok zor.  Ürettikleri performans ve yere basma gücüyle en doğru veriyi daima araçlar verir.”

“Bu nedenle geçtiğimiz yıla kıyasla büyük değişiklikler beklemiyorum, tamamen yanılıyor da olabilirim. Önceden de belirttiğim gibi, araçların durumuna dair en doğru verileri pistte alacağız.”

“Barcelona ve Bahreyn’deki testler bitene kadar beklemeliyiz. Sonrasında daha net cevaplar alacağımıza eminim.”

Ferrari pilotu Carlos Sainz, tüm pilotların Barcelona ve Bahreyn testlerinde geçiş kolaylığını değerlendirmek isteyeceğini söyledi.

Ferrari’de ikinci sezonuna girecek olan İspanyol, "Bence bunu kontrol etmeye biraz zaman ayırmalıyız. Testlerde deneyip görmek istediğimiz konulardan birisi bu. Nasıl hissettirdiğini görmek için rakibin arkasına geçmeniz yeterli."

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