Wolff: ''Valtteri kendini iyi toparladı''

Mercedes'in ön çizgide başladığı Portekiz Grand Prix'sinde liderlik sürekli değişti ve yarışa ikinci sıradan başlayan Lewis Hamilton zafere ulaşırken, pole pozisyonundan başlayan Valtteri Bottas ise bugün üçüncülükle yetindi.

Yarış sonrasında konuşan Toto Wolff, Hamilton'un müthiş bir sürüş çıkardığını söyledi.

Wolff, ‘’Evet, kesinlikle muhteşem bir sürüş. Tüm yarış boyunca her şey kontrolü altında göründü. Valtteri’nin en başlarda temposu iyiydi ve Lewis’in onu yakalamakta ne kadar zorlandığını görebiliyorsunuz. Gerçekten hızlıydı ancak sonunda Lewis onu geçmeyi başardı.’’ dedi.

Bottas yarışın sonlarına doğru yavaşladı ve Red Bull'dan Max Verstappen'le aralarındaki fark biraz daha açıldı. Bunun neden kaynaklandığı sorulan Wolff şöyle yanıtladı: ‘’Evet, bu talihsizlikti çünkü Max’a yaklaşmıştı, sonrasında bu fark 1.5-1.6 saniyede kaldı, daha da yaklaşamadı. Yarışın sonlarına doğru da fark açıldı. Egzoz ısısı çok yüksekti ve bunu düşürmek için ayarlarda bir değişiklik yaptık fakat başarılı olamadık. Bu yüzden motor da koruma moduna geçmiş ve bu da ona 5 saniye kaybettirdi.’’

Bugünkü yarışta Bottas'ın temposunu değerlendirmesi istenen Wolff, Fin pilotun iki hafta önceki yarışla kendini çok iyi toparladığını söyledi.

‘’Valtteri en başlarda çok zorluyordu ve Lewis onu DRS’le geçti, bu normaldi. Bence bugün üçü [Hamilton, Bottas ve Verstappen] kendi sınıflarında yarıştılar ve eğer güç ünitesinde sorun çıkmasaydı, Valtteri’nin sonlarda Max’a karşı bir şansı olabilirdi. Valtteri’nin iki hafta önce nerede olduğunu düşünürseniz, kendini iyi toparladı.’’

Alman takımın patronu, takımından ne kadar mutlu olduğunu da kısaca anlattı.

‘’Brixworth ve Brackley’deki ekiplerimiz, birlikte çalışmak için harika ekipler. Çok çalışıyorlar ve Bahreyn’deki testlerin arka yüzüne bakarsak da, 2013’ten beri hissetmediğim bir atmosfer var.’'

2022 yılında sporun kuralları değişecek ve bazı takımlar yeni araçlarına odaklanmaya başladı bile. Mercedes ve Red Bull'un arasındaki güncelleme savaşı dolayısıyla iki takımın da yeni araçlarına odaklanmaya başlamasını geciktirecek gibi duruyor.

Yeni araca ne zaman geçecekleri sorulan Wolff, eski dostu Niki Lauda'yı da anarak şöyle bir cevap verdi: ‘’Bu her hafta konuştuğumuz bir konu ve olasılıkları hesaplamaya çalışıyoruz. Ancak işleri kolaylaştırmanın bir yolu var. Eğer Niki Lauda’ya bu yılı mı yoksa gelecek yılı mı kazanmamız gerektiğini sorabilseydik, ikisini de derdi!’’