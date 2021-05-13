Wolff: ''Mercedes'in F1'den ayrılma ihtimali, uzaylıların Dünya'ya inme ihtimali ile aynı''

Her sene Mercedes'in Formula 1'den ayrılacağını ve uzun vadeli gelecekte kendini F1'de görmediğini söyleyen söylentiler yayılıyor. Wolff ise bu iddiayı ilginç bir benzetme ile reddeti.

Konu hakkında konuşan Wolff şunları söyledi: ''Her sene çokça kez uzaylıların, Dünya'ya indiğinin söylentilerini de duyuyoruz.''

''Evet ama Granollers'ın (Barselona pistinin bulunduğu bölge) yanındaki piste de Mars'tan uzaylılar indi. Bunun gerçekleşme ihtimali, Mercedes'in F1'den ayrılma ihtimali ile aynı.''

Wolff, yerine geçebilecek birini bulduğunda takım patronluğu görevinden ayrılacağını ve bu pozisyonun ona zarar verdiğini dile getirmişti.

Ancak Wolff, bu göreve getirecek birini bulamadığından bu sene de görevine devam etmişti. Konu hakkında konuşan Avusturyalı, ''Bir sahilde oturup, takımın sonuçlarının daha da iyiye gittiğini görmek isterdim ancak burada çok eğleniyorum. Burada çok eğleniyorum ve yaptığım işi seviyorum.''

''Ayrıca öncelikle, benim görevimi devralabilecek genç bir grup bulmam gerek. Bu grubu bulunca, ben kenara çekileceğim ve daha çok mentör rolüne geçerek, takımın stratejik alanında yer alacağım. Fakat bunun zamanı, henüz gelmedi.'' dedi.

Takım patronluğundan ayrıldığında Mercedes ile bağlarının kopup kopmayacağı sorulan Wolff, bu soruyu, ''Bu yolculuğun bir sonu yok çünkü bu şirketin 1/3'ü Mercedes'in, 1/3'ü Jim Ratcliffe'in ve 1/3'ü de benim. Yani bir hissedar olarak her zaman burada olacağım. Fakat CEO ve takım patronu olmam son bulacak ve bir gün başka bir şey yapacağım. Ayrıldığımda, takımla, benim yapabileceğimden daha iyi şeyler başaracak insanlarla gurur duyacağım.''

''Eğer işler yolunda gitmezse, işe yaramaz tavsiyelerimi vereceğim. İşler iyi giderse de bütün sorumluluğu üstüme alacağım! Şaka bir yana, Mercedes ile olan yolculuğum bitmeyecek çünkü bu takımın ortak hissedarlarıyız.'' şeklinde yanıtladı.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images