Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Steiner: "Eleştiriler her zaman övgüden daha fazladır"
Formula 1 Haberler

Wolff: ''Mercedes'in F1'den ayrılma ihtimali, uzaylıların Dünya'ya inme ihtimali ile aynı''

Yardımcı Editör:
Roberto Chinchero
Çeviren:
Can Çarpıcı

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Mercedes'in Formula 1'den ayrılacağı söylentilerine yanıt verdi ve bunun uzaylıların Dünya'ya inmesiyle aynı olasılıkta olduğunu belirtti.

Wolff: ''Mercedes'in F1'den ayrılma ihtimali, uzaylıların Dünya'ya inme ihtimali ile aynı''

Her sene Mercedes'in Formula 1'den ayrılacağını ve uzun vadeli gelecekte kendini F1'de görmediğini söyleyen söylentiler yayılıyor. Wolff ise bu iddiayı ilginç bir benzetme ile reddeti.

Konu hakkında konuşan Wolff şunları söyledi: ''Her sene çokça kez uzaylıların, Dünya'ya indiğinin söylentilerini de duyuyoruz.''

''Evet ama Granollers'ın (Barselona pistinin bulunduğu bölge) yanındaki piste de Mars'tan uzaylılar indi. Bunun gerçekleşme ihtimali, Mercedes'in F1'den ayrılma ihtimali ile aynı.''

Wolff, yerine geçebilecek birini bulduğunda takım patronluğu görevinden ayrılacağını ve bu pozisyonun ona zarar verdiğini dile getirmişti.

İlgili haber:

Ancak Wolff, bu göreve getirecek birini bulamadığından bu sene de görevine devam etmişti. Konu hakkında konuşan Avusturyalı, ''Bir sahilde oturup, takımın sonuçlarının daha da iyiye gittiğini görmek isterdim ancak burada çok eğleniyorum. Burada çok eğleniyorum ve yaptığım işi seviyorum.''

''Ayrıca öncelikle, benim görevimi devralabilecek genç bir grup bulmam gerek. Bu grubu bulunca, ben kenara çekileceğim ve daha çok mentör rolüne geçerek, takımın stratejik alanında yer alacağım. Fakat bunun zamanı, henüz gelmedi.'' dedi.

Takım patronluğundan ayrıldığında Mercedes ile bağlarının kopup kopmayacağı sorulan Wolff, bu soruyu, ''Bu yolculuğun bir sonu yok çünkü bu şirketin 1/3'ü Mercedes'in, 1/3'ü Jim Ratcliffe'in ve 1/3'ü de benim. Yani bir hissedar olarak her zaman burada olacağım. Fakat CEO ve takım patronu olmam son bulacak ve bir gün başka bir şey yapacağım. Ayrıldığımda, takımla, benim yapabileceğimden daha iyi şeyler başaracak insanlarla gurur duyacağım.''

''Eğer işler yolunda gitmezse, işe yaramaz tavsiyelerimi vereceğim. İşler iyi giderse de bütün sorumluluğu üstüme alacağım! Şaka bir yana, Mercedes ile olan yolculuğum bitmeyecek çünkü bu takımın ortak hissedarlarıyız.'' şeklinde yanıtladı.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Steiner: "Eleştiriler her zaman övgüden daha fazladır"

Önceki haber

Steiner: "Eleştiriler her zaman övgüden daha fazladır"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brawn: "Ferrari, yakında ilk ikinin kapısını çalacak"

1g
2
Formula 1

Forbes'e göre Hamilton, dünyanın en çok kazanan 8. sporcusu

11s
3
Formula 1

Wolff: ''15 adam ve boş bir bina, Red Bull Powertrains'in başarılı olması için yeterli değil''

6s
4
Formula 1

Wolff: ''Mercedes'in F1'den ayrılma ihtimali, uzaylıların Dünya'ya inme ihtimali ile aynı''

20 dk
5
MotoGP

Marquez: "Honda ile ilgili geri bildirimlerimde dikkatli olmam gerekiyor"

55 dk
Son Haberler
Wolff: ''Mercedes'in F1'den ayrılma ihtimali, uzaylıların Dünya'ya inme ihtimali ile aynı''
F1

Wolff: ''Mercedes'in F1'den ayrılma ihtimali, uzaylıların Dünya'ya inme ihtimali ile aynı''

20dk
Steiner: "Eleştiriler her zaman övgüden daha fazladır"
F1

Steiner: "Eleştiriler her zaman övgüden daha fazladır"

3s
Ricciardo: "McLaren'la şampiyon olmak istiyorum"
F1

Ricciardo: "McLaren'la şampiyon olmak istiyorum"

4s
F1 takımları, pist sınırı kurallarının daha iyi uygulanması için çabalamaya devam ediyor
F1

F1 takımları, pist sınırı kurallarının daha iyi uygulanması için çabalamaya devam ediyor

5s
Wolff: ''15 adam ve boş bir bina, Red Bull Powertrains'in başarılı olması için yeterli değil''
F1

Wolff: ''15 adam ve boş bir bina, Red Bull Powertrains'in başarılı olması için yeterli değil''

6s
Son Videolar
İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Wolff: ''15 adam ve boş bir bina, Red Bull Powertrains'in başarılı olması için yeterli değil''
Formula 1

Wolff: ''15 adam ve boş bir bina, Red Bull Powertrains'in başarılı olması için yeterli değil''

Mercedes, Red Bull’un 2021’deki ana zayıflığını tespit etti
Formula 1

Mercedes, Red Bull’un 2021’deki ana zayıflığını tespit etti

Hamilton, yeni kontratını yaz arasına kadar imzalamak istiyor
Formula 1

Hamilton, yeni kontratını yaz arasına kadar imzalamak istiyor

Çok Okunanlar Bugün

Sainz, Ricciardo’nun “60 yaşında gibi giyiniyor” şakasına karşılık verdi
Formula 1 Formula 1

Sainz, Ricciardo’nun “60 yaşında gibi giyiniyor” şakasına karşılık verdi

Wolff: ''15 adam ve boş bir bina, Red Bull Powertrains'in başarılı olması için yeterli değil''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''15 adam ve boş bir bina, Red Bull Powertrains'in başarılı olması için yeterli değil''

Wolff: ''Mercedes'in F1'den ayrılma ihtimali, uzaylıların Dünya'ya inme ihtimali ile aynı''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''Mercedes'in F1'den ayrılma ihtimali, uzaylıların Dünya'ya inme ihtimali ile aynı''

Brawn: "Ferrari, yakında ilk ikinin kapısını çalacak"
Formula 1 Formula 1

Brawn: "Ferrari, yakında ilk ikinin kapısını çalacak"

Forbes'e göre Hamilton, dünyanın en çok kazanan 8. sporcusu
Formula 1 Formula 1

Forbes'e göre Hamilton, dünyanın en çok kazanan 8. sporcusu

F1'deki "esnek kanat" çözümleri, neden FIA için hiç bitmeyecek bir sorun?
Formula 1 Formula 1

F1'deki "esnek kanat" çözümleri, neden FIA için hiç bitmeyecek bir sorun?

Ricciardo: "McLaren'la şampiyon olmak istiyorum"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "McLaren'la şampiyon olmak istiyorum"

F1 takımları, pist sınırı kurallarının daha iyi uygulanması için çabalamaya devam ediyor
Formula 1 Formula 1

F1 takımları, pist sınırı kurallarının daha iyi uygulanması için çabalamaya devam ediyor

Son Haberler

Wolff: ''Mercedes'in F1'den ayrılma ihtimali, uzaylıların Dünya'ya inme ihtimali ile aynı''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''Mercedes'in F1'den ayrılma ihtimali, uzaylıların Dünya'ya inme ihtimali ile aynı''

Steiner: "Eleştiriler her zaman övgüden daha fazladır"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Eleştiriler her zaman övgüden daha fazladır"

Ricciardo: "McLaren'la şampiyon olmak istiyorum"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "McLaren'la şampiyon olmak istiyorum"

F1 takımları, pist sınırı kurallarının daha iyi uygulanması için çabalamaya devam ediyor
Formula 1 Formula 1

F1 takımları, pist sınırı kurallarının daha iyi uygulanması için çabalamaya devam ediyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.