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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Ürkütücü kazalardan kaçınmanın tek yolu yeni lastikleri kullanmak"

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Wolff: "Ürkütücü kazalardan kaçınmanın tek yolu yeni lastikleri kullanmak"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Mercedes patronu Toto Wolff, Pirelli’nin daha güçlü olan 2021 lastiklerinin, sürücüler hoşlanmasa bile güvenliği artırmak için tek çözümün bu olduğunu düşünüyor.

Pirelli, araçların yere basma gücü eviyeleri arttıkça sorun yaşama riskini en aza indirmek için gelecek yıl daha sağlam bir lastik yapısına sahip olmayı planlıyor.

Sürücüler, Bahreyn'de yeni lastikleri test ettiler ve hem daha ağır hem de daha yavaş olduğu söylenen bu lastiklerden memnun kalmadılar.

Ancak Wolff, yeni lastiğin amacının araçları daha hızlı hale getirmek veya daha hızlı olmalarını sağlamak olmadığını söyledi.

Wolff, bunun yerine yeni lastiklerin temel amacının güvenliği arttırmak ve Lance Stroll'ün Mugello'da, Max Verstappen'in ise Imola'da yaşadığı korkutucu kazaları önlemek olduğunu dile getirdi.

Wolff, Motorsport.com'a  yaptığı açıklamada, "Bu yılki gibi kazalardan kaçınmamız gerekiyor ve işte bu yüzden Pirelli'yi desteklemeliyiz."

"Bu araçlar, beklenenden daha fazla yere basma gücüne sahipti ve yere basma gücü seviyeleri her yıl artıyor. Bu yüzden Pirelli'nin tepki vermesi gerekiyordu."

“Lance Stroll'ün Mugello'daki kazası kesinlikle korkutucuydu ve Imola'da Max'in yaptığı bir kaza vardı. Sonra Lewis ile iki kez yarış dışı kalmak üzereydik."

“Bu nedenle, daha sağlam ve daha ağır olan bu lastikleri tasarlamak, bunu başarmanın tek yolu gibi görünüyor. Ve bence bundan ötürü Pirelli'nin talep edilen yönü takip etmesi anlaşılabilir bir şey."

Wolff, Sebastian Vettel gibi bazı sürücülerin isteklerine rağmen, sporun mevcut lastiklerle devam edemeyeceğini düşünüyor.

"Mevcut lastikler, sürekli artan aerodinamik güçle başa çıkmak için gereken bütünlüğü ve sağlamlığı hiçbir zaman sağlamayacak. Sağlamlık ve güvenlik her şeyden önce gelir."

Wolff, daha ağır ve daha yavaş oldukları için sürücülerin bu lastikleri sevmediğini, ama yeni araçlar bu lastiklere göre tasarlandığında, ortada bir sorun kalmayacağını belirtti.

"Sürücüler açısından bakarsak daha az yol tutuş sağlayan ve daha ağır olan, bu nedenle de daha fazla kaymaya sebep olan bir lastikle, mevcut lastiği arka arkaya test ederseniz, açıkçası olumsuz tepki verecekleri açık."

"Ama araçlar bu lastiklere uyacak şekilde ayarlanmadı."

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Editör Jonathan Noble

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